Uvek kada kuvate testeninu ili povrće, neki od njihovih hranljivih materija se oslobađaju u vodu. Umesto da ostane neutralna tečnost, voda je obogaćena jedinjenjima koja su izuzetno korisna za biljke! Ne bacajte vodu u kojoj kuvate povrće ili testeninu. Kada koristite takvu vodu za zalivanje, zapravo svojim biljkama pružate prirodno, blago đubrivo. I što je najbolje, ne zahteva nikakve dodatne troškove.

Testenina je prvenstveno skrob, dok voda od povrća sadrži tragove vitamina i minerala poput kalijuma, fosfora i kalcijuma. Sve su to elementi koji igraju važnu ulogu u razvoju biljaka – od jačanja korenovog sistema do stimulisanja rasta lišća i cvetova.

Ovakva voda bi trebalo u potpunosti da zameni običnu vodu, već da služi kao dodatak vašoj rutini zalivanja. Preporučuje se upotreba u kombinaciji sa redovnim zalivanjem kako bi se izbeglo nakupljanje određenih supstanci u zemljištu. Osim toga, najbolje je upotrebiti je u roku od jednog do dva dana. Vremenom se mogu razviti bakterije ili se hranljive materije mogu razgraditi.

Voda za testenine i povrće

Voda za testeninu, zbog prisustva skroba, deluje kao svojevrsni stimulans za mikroorganizme u zemljištu koji igraju važnu ulogu u razgradnji organske materije i oslobađanju hranljivih materija koje biljke mogu lakše apsorbovati.

Ovo poboljšava strukturu zemljišta i stvara zdravije okruženje za rast biljaka. Dugoročno gledano, ovo može rezultirati bujnijim i otpornijim biljkama koje imaju intenzivniju zelenu boju i jače stabljike.

Voda u kojoj se kuvalo povrće je još bogatija korisnim sastojcima – tokom kuvanja, vitamini i mineralne soli se prenose u vodu, stvarajući nešto što bismo mogli nazvati prirodnim hranljivim čajem za biljke.

Takva voda je posebno korisna za sobne biljke i začinsko bilje koje uzgajate u kuhinji ili na prozorskoj dasci, jer im obezbeđuje kontinuirani izvor hranljivih materija.

Povrće poput spanaća, šargarepe ili krompira posebno obogaćuje vodu mineralima koji stimulišu stvaranje hlorofila, što se ogleda u intenzivnijoj boji listova i generalno zdravijem izgledu biljaka.

Važna je pravilna upotreba

Kao i kod svega, naglašavamo da je pravilna upotreba važna. Voda koja se koristi za zalivanje mora biti potpuno ohlađena. Visoke temperature će oštetiti korenje biljaka i izazvati takozvani temperaturni šok. Voda ne sme da sadrži so, ulje ili začine. So je posebno problematična jer će poremetiti ravnotežu u zemljištu i otežati biljkama da apsorbuju vodu i hranljive materije. Ako ste kuvali testeninu ili povrće u slanoj vodi, onda takva voda nije pogodna za zalivanje.

Odlični efekti ove vode

Ne bacajte vodu u kojoj ste skuvali testeninu i povrće. Kada se pravilno koristi, može imati odlične efekte. Biljke koje se povremeno zalivaju ovom vodom razvijaju deblje lišće, intenzivniju boju i zdraviji izgled. Međutim, sobne biljke ne zaostaju mnogo u reakciji na ovaj tretman, posebno aromatično bilje poput bosiljka, peršuna, ruzmarina i nane, koje veoma dobro reaguje na dodatne minerale.

Cvetnice takođe imaju koristi od ovog načina zalivanja. Na primer, geranijumi mogu razviti punije i intenzivnije cvetove, dok druge ukrasne biljke pokazuju bogatije boje i veću otpornost.

Čak i rezano cveće može duže trajati ako se u vodu u vazi doda mala količina neslane biljne vode, pod uslovom da je čista i sveža.