Iako nisu najzdravija varijanta, jer se prže u dubokom ulju, uštipci su ipak hrana koja nas vraća u detinjstvo i kojoj volimo da se povremeno okrenemo i uživamo u njoj.

Odlično je što možemo da ih jedemo i sa slanim i sa slatkim namazima i nadevima, a punoća ukusa nam garantuje da ćemo biti siti satima.

Danas vam predstavljamo recept za uštipke bez jaja, koji se spremaju očas posla.

Sastojci:

500 g pšeničnog brašna

200 g heljdinog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica šećera1 kesica suvog kvasca2 dl jogurta

po potrebi mlaka voda

Priprema:

Pomešajte brašna, pa dodajte šećer, kvasac, so i jogurt.

Mešajte sve vreme, pa postepeno dodajte mlaku vodu. Testo treba da bude mekano, a vi ga ostavite malo da naraste.

Posle pola sata, premesite ga još jednom i ostavite još jednom da naraste.

U dublju šerpu sipajte ulje ili mast za prženje i dobro ga ugrejte – ne sme da bude pregrejano, jer će uštipci spolja brzo potamneti, a unutra će ostati neprženi. Nauljite kašiku i njom spuštajte testo u vrelo ulje.

Pazite prilikom okretanja uštipaka, ili ih kašikom okrenite, ili protresite šerpu.

Gotovo uštipke stavljajte na salvetu kako bi upila svu nepotrebnu masnoću.