Kružni oblik burmi simbolizuje vernost, nose se na četvrtom prstu desne ruke i ne skidaju se do kraja života, podsećajući mladence na zavete koje su jedno drugom dali.

Ispijanjem po tri gutljaja crnog vina iz pehara zaključuje se simboličan čin spajanja u večno zajedništvo mladenaca.

Ceremonijalno sklapanje braka pred Bogom

Tokom vašeg velikog dana, samo venčanje počinje činom stavljanja prstenja, a zatim mladenci i kumovi odlaze sa sveštenikom u centralni deo hrama, gde se obavlja čin venčanja (sveta tajna venčanja).

Sveštenik pita mladence, prvo mladoženju pa onda mladu, da li pristaju na brak dobrovoljno i da li su se obećali nekom drugom? Ovo je ključni deo obreda koji potvrđuje slobodnu volju i iskrenu nameru zaručenih. Mladenci se često iznenade kad ih čuju i nađu se zatečeni neočekivanim pitanjima, zbog čega se nekad zbune pri odgovoru. Važno je da odgovorite sa "da" ili "ne", kao i "nisam" ili "jesam" u zavisnosti od vašeg konkretnog slučaja.

Kumovi mogu da odahnu iz razloga što im se najčešće ne postavljaju direktna pitanja kao mladencima, već se njihova uloga zasniva na svedočenju braka.

Zatim mladenci predaju sveće kumovima i sveštenik im vezuje ruke, uz čitanje molitvi, na koje kumovi, koji stoje iza mladenaca, odgovaraju sa "amin".

Zvršetak čina sklapanja braka

Na glave mladenaca se nekada stavljao venac – danas uglavnom kruna, koji je predstavljao simbol povezanosti sa uzvišenom mudrošću. Tako je, od tih venaca, reč venčanje i nastala.

Venčanje se završava kad sveštenik blagoslovi volju mladenaca rečima: "Gospode, Bože naš, slavom i čašću, venčaj ih!"