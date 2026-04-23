Pred nama je sezona svadbi i mnogi mladenci će se odlučiti da pored opštinskog venčanja ozvaniče i svoj brak pred Bogom. U slučaju da stajete ove godine na ludi kamen imate naše iskrene čestitke. Donosimo vam par korisnih saveta, kako biste znali šta da očekujete kada se nađete pred oltarom u crkvi.
Prilikom zakazivanja crkvenog venčanja biće vam neophodno da svešteniku iz mladine parohije priložite crkvene krštenice mladenaca i kumova, kao i potvrdu o mladoženjinom slobodnom bračnom stanju. Nakon izvršenog predbračnog ispita mladenci dobijaju potvrdu, tj. zapisnik, koji predaju parohijskom svešteniku mladoženje.
Predbračni ispit treba biti obavljen tri nedelje pre venčanja, kako bi sveštenik mogao na tri nedeljne Liturgije da oglasi želju mladenaca za sklapanjem braka.
Predmeti koji nose važnu duhovnu poruku
Nakon što ste završili sa dokumentima i dobili odobrenje za crkveno venčanje, a pre samog dana sklapanja braka, važno je da pribavite neophodne predmete za sam čin venčanje, bez kojih se ne može.
- Četiri velike sveće
Sveće koje gore označavaju čistotu i svetlost carstva nebeskog, one će vam osvetliti put prilikom zapadanja u iskušenja koja život nosi.
- Burme
Kružni oblik burmi simbolizuje vernost, nose se na četvrtom prstu desne ruke i ne skidaju se do kraja života, podsećajući mladence na zavete koje su jedno drugom dali.
- Belo platno
Mladencima se tokom venčanja belim platnom obavijaju, odnosno vezuju desne ruke, simbolišući tako njihovu bliskost i povezanost.
- Crno vino
Ispijanjem po tri gutljaja crnog vina iz pehara zaključuje se simboličan čin spajanja u večno zajedništvo mladenaca.
Ceremonijalno sklapanje braka pred Bogom
Tokom vašeg velikog dana, samo venčanje počinje činom stavljanja prstenja, a zatim mladenci i kumovi odlaze sa sveštenikom u centralni deo hrama, gde se obavlja čin venčanja (sveta tajna venčanja).
Sveštenik pita mladence, prvo mladoženju pa onda mladu, da li pristaju na brak dobrovoljno i da li su se obećali nekom drugom? Ovo je ključni deo obreda koji potvrđuje slobodnu volju i iskrenu nameru zaručenih. Mladenci se često iznenade kad ih čuju i nađu se zatečeni neočekivanim pitanjima, zbog čega se nekad zbune pri odgovoru. Važno je da odgovorite sa "da" ili "ne", kao i "nisam" ili "jesam" u zavisnosti od vašeg konkretnog slučaja.
Kumovi mogu da odahnu iz razloga što im se najčešće ne postavljaju direktna pitanja kao mladencima, već se njihova uloga zasniva na svedočenju braka.
Zatim mladenci predaju sveće kumovima i sveštenik im vezuje ruke, uz čitanje molitvi, na koje kumovi, koji stoje iza mladenaca, odgovaraju sa "amin".
Zvršetak čina sklapanja braka
Na glave mladenaca se nekada stavljao venac – danas uglavnom kruna, koji je predstavljao simbol povezanosti sa uzvišenom mudrošću. Tako je, od tih venaca, reč venčanje i nastala.
Venčanje se završava kad sveštenik blagoslovi volju mladenaca rečima: "Gospode, Bože naš, slavom i čašću, venčaj ih!"
Zatim se uklanjaju krune, razvezuje se platno i počinje čestitanje.
Često se, po završetku ceremonije venčanja, pozivaju neoženjeni momci i neudate devojke da ispiju malo vina iz pehara. Smatra se da će oni biti sledeći za udaju i ženidbu.
