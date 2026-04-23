One neće cvetati odmah, ali će vas obradovati u jesen ili narednog proleća.

Jun je i mesec kada možete uočiti gde u bašti „nedostaje života“, pa te praznine popuniti novim sadnicama. Tako se postiže kontinuitet cvetanja i vizuelna ravnoteža.

Jul – Otpornost, senka i pametna nega

Jul je najzahtevniji mesec za biljke. Visoke temperature i suša mogu ugroziti čak i najlepše zasade, pa je fokus na očuvanju onoga što je već posađeno.

U ovom periodu prednost imaju: biljke otporne na sušu (lavanda, prkos, portulaka)

sukulenti i mediteranske vrste

cveće u saksijama koje se može premeštati u hlad Važne smernice za jul: zalivajte obilno, ali ređe (da voda dopre do korena)

koristite malč (slama, kora drveta) za zadržavanje vlage

izbegavajte zalivanje tokom najjačeg sunca

obezbedite senku osetljivijim biljkama

Ovo je i mesec kada bašta pokazuje svoj puni potencijal — boje su intenzivne, mirisi najjači, a trud uložen u prethodnim mesecima dolazi do izražaja.

Kako postići cvetanje bez prekida