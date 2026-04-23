Sveti Terentije, Afrikan, Maksim, Pompije i ostalih 36 s njima su ranohrišćanski mučenici koji su stradali u vreme progona hrišćana cara Trajana Dekija.

Po naredbi cara Trajana namesnik Afrike Fortunijan, gde se hrišćanstvo tokom 2. i 3. veka značajno proširilo, objavio je naredbu da svi moraju prinositi žrtve idolima; u protivnom zapretio je strašnim mučenjem i pogubljenjem. Čuvši za ove pretnje slabi u veri su otpali od vere i prihvatili da se poklone idolima. No ovih 40 mučenika ostali su nepokolebljivi, zbog čega su biili izloženi mučenju.

Sveti Terentije je posebno hrabrio ostale rečima: "čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista Boga našega, te da se i On nas ne odrekne pred Ocem svojim nebesnim i svetim angelima!"