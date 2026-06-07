Da u svetu automobila nema mesta samo za muškarce, svojim primerom pokazuje Čačanka Mina Danilović, mlada žena koja je spojila dve velike ljubavi, vazduhoplovstvo i autoindustriju. Iako se bavi poslom koji mnogi na prvi pogled doživljavaju kao muški, ona svakodnevno dokazuje da su preciznost, znanje i posvećenost jači od svih predrasuda.

Mina je završila vazduhoplovstvo, ali ju je život odveo i u svet automobila. Kako kaže, još od ranog detinjstva postojala je nedoumica između ta dva sveta.

“Moja majka je bila veoma strastveni padobranac, samo nebo joj je bilo granica, dok je moj otac već 30 godina u autoindustriji i obožava svaki detalj na automobilu. Tako sam odlučila da spojim te dve profesije i izabrala sam detailing automobila”, kaže Mina za RINU.

Detailing, objašnjava ona, nije samo pranje automobila, kako mnogi najčešće misle. Reč je o mnogo ozbiljnijem i preciznijem poslu koji podrazumeva zaštitu, negu i estetsko dovođenje vozila do perfekcije.

“Ljudi uglavnom misle da je detailing pranje automobila, ali on podrazumeva mnogo više. Postoje zaštite automobila kao što su keramičke zaštite i PPF folije. Mi radimo sa najinovativnijim keramičkim grafenskim zaštitama, koje štite auto od UV zračenja, hemijskih uticaja sredine, smanjuju prljanje i pružaju neverovatnu hidrofobnost”, objašnjava Mina.

Posebno ističe da PPF folije imaju važnu ulogu u zaštiti vozila od mehaničkih oštećenja.

“PPF su poliuretanske gumene folije koje štite auto od udaraca kamenčića i sitnih ogrebotina. Čak i ako se folija ogrebe, zagrevanjem može da se vrati u prvobitno stanje”, kaže ona.

Znanje iz vazduhoplovstva, kako dodaje, mnogo joj je pomoglo u poslu kojim se danas bavi. Disciplina, preciznost i tehnički način razmišljanja, stečeni tokom školovanja, pokazali su se kao ogromna prednost.

“Znanje iz vazduhoplovstva mnogo mi je pomoglo kada su u pitanju disciplina i preciznost. Kao detailer morate da obratite pažnju na svaki detalj, a tehnički način razmišljanja doprineo je i dobrom poslovanju cele firme”, ističe Mina.

Ipak, ulazak žene u svet automobilske industrije nije prošao bez predrasuda. Kako kaže, one postoje, ali je upravo rad najbolji odgovor na svaku sumnju.

“U svakoj profesiji ima predrasuda, tako da se u svakoj profesiji treba i dokazati. Što se tiče detailinga, najviše straha postoji kod muškaraca, ali nama to zaista bude uživanje kada rad govori umesto nas. Tada strah kod mušterija prerasta u oduševljenje i tada se vidi prava čar našeg rada”, kaže Mina.

Kroz radionicu su prošli i brojni luksuzni automobili, a svaki od njih, kako kaže, nosi posebnu priču.

“Rad na svakom luksuznom automobilu je posebna priča za sebe, pogotovo kada vam neko poveri auto vredan nekoliko stotina hiljada evra. Jedan od najzanimljivijih radova bio je Fiat oldtajmer koji je išao na izložbu. Tada smo od jednog starog auta napravili automobil koji izgleda bolje nego kada je izašao iz fabrike”, priseća se Mina.

Ona dodaje da vlasnici najčešće greše jer automobil ne zaštite na vreme, posebno kada kupe novo vozilo.

“Najčešća greška koju mušterije prave jeste to što ne zaštite automobil na vreme, odmah kada ga kupe. Veoma je važno staviti zaštitu kao što je PPF folija, jer kada je auto već izgreban ili ima oštećenja od kamenčića, onda se mora raditi korekcija laka ili farbanje”, kaže Mina.

Njeni planovi se ne zaustavljaju samo na automobilima. U budućnosti želi da svoje znanje i iskustvo proširi i na avione i brodove.

“U budućnosti sebe vidim u spoju estetike, tehnike i luksuza. Planiram da spojim znanje saobraćajnog inženjera sa iskustvom koje sam stekla radom u detailing radionici. Keramičku zaštitu možete staviti i na avion, i na automobil, kao i na brod. Planiramo da vozilima pružimo potpunu zaštitu i luksuzan izgled”, poručuje Mina Danilović.