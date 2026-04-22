- Inicijativa za izradu ovog murala stara je nekoliko godina. Međutim, imali smo prioritetnije investicije, sanaciju krova, stolarije, nameštaja, toaleta. Konačno je došlo vreme da se bavimo i lepim stvarima. Finansijska konstrukcija je zatvorena relativno brzo, pre svega uz pomoć donacija lokalnih privrednika, uz pomoć mesne zajednice i opštine. Sve strukture su prepoznale značaj ovakvog projekta i bilo je veliko zadovoljstvo učestvovati u njemu, rekao je za RINU direktor škole Mirko Božović.

On ističe da je izrada ovog murala od velikog značaja za samu školu, ali i za čitavo selo koje ponosno nosi titulu rodnog mesta velikog pesnika.

- Vladislav Petković Dis je najpoznatija osoba iz ovog kraja i sama škola nosi njegovo ime. Prepoznali smo potrebu i značaj da na ovaj način obeležimo njegov lik i delo. To je zaista izuzetan pesnik i smatram da je ovo najmanji mogući gest kojim bismo se odužili za sve ono što je ostavio iza sebe, dodao je Božović.

Mural je oslikan na zidu fiskulturne sale Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ i svako ko prolazi starim putem za Kraljevo,može da ga vidi i uživa u njegovoj lepoti.

Možda baš ovo lepo delo, bude zamajac i pokretač da se konačno renovira i rodna Disova kuća u selu Zablaće.