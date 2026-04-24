Novac se isplaćuje po dva osnova kroz vansudska poravnanja sa oštećenim građanima, ali i kroz sudske presude, koje dodatno uvećavaju iznose zbog kamata i troškova postupka.

- U 2021. godini za ujede pasa isplaćeno je oko 9.266.000 dinara. U 2022. godini taj iznos raste na oko 10.207.000, u 2023. godini izdvajanja dostižu oko 10.977.000 dinara, zatim u 2024. dolazi do pada na oko 7.031.000 dinara. Da bi u 2025. godini bio zabeležen veliki skok na oko 12.764.000 dinara, što je ujedno i najveći iznos u posmatranom periodu, potvrđebo je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Naknade se isplaćuju građanima koji su pretrpeli ujede pasa lutalica, bilo kroz sporazume sa lokalnom samoupravom ili nakon sudskih postupaka. U slučajevima kada se spor vodi pred sudom, troškovi su dodatno uvećani za kamate i sudske izdatke, što značajno opterećuje budžet.

