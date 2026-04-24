- Susretali smo se sa velikim problemima čas ima pritiska, pa čas nema pritiska, nema vode uopšte, pojavljuju se mehaničke nečistoće, žuta voda i tako dalje. Pucanje cevi bilo je više puta u toku meseca. Imam 71 godinu i sa ovim problemom se mučim više od 20 godina.Ova mreža praktično nije rađena od njenog nastanka, već su se kvarovi rešavali parcijalno, takozvanim krpljenjem. Nikada nije rađena ozbiljna rekonstrukcija, rekao je za RINU meštanin Miloje Đurđević.

Sa njim se slaže i komšinica Anđelija Filipović.

- Ništa gore nego kad nemaš vodu. Veš mašina mi se jednom pokvarila zbog toga. Vodu sam skupljala u flaše od pet litara za piće i osnovne potrebe. Najčešće leti nema vode, ali se dešava i zimi. Dugo se mučimo sa tim problemom, godinama, dodala je ona.

Sada se konačno radi kompletna rekonstrukcija cevovoda, odnosno vodovodne mreže u dužini od 18 kilometara i 730 metara, u koju država ulaže oko 294 miliona dinara. Na taj način biće zamenjen stari cevovod koji koristi oko 21.000 građana. Radove na izgradnji obišao je i ministar za javna ulaganja, Darko Glišić.

- Kao rezultat očekujem da građani imaju normalno vodosnabdevanje, da podignu kvalitet života kroz ono što ćemo mi da im obezbedimo, a to je da imaju kvalitetnu vodu, da imaju dovoljno vode i da mogu svoje svakodnevne potrebe da obavljaju na jedan najnormalniji način. Ovo ulaganje jeste ulaganje u kvalitet života. Dakle, nije mali broj ljudi koji će imati direktnu korist od onoga što ovde radimo. Cilj je da se zamene stare azbestno-cementne cevi koje su postavljene pre nekih 55 ili 56 godina, izjavio je Glišić.

Dodaje da nakon ovih 18,7 kilometara plan je da se rekonstruiše još oko 30 kilometara mreže koja je u lošem stanju, kako bi vodovod bio u potpunosti saniran i doveden na najsavremenije standarde.

- Gubici koji su sada oko 60 odsto, leti su verovatno i veći zbog povećane potrošnje i pritiska u cevima, što dovodi do čestih kvarova i havarija. Bez povećanja proizvodnje vode, jedini način da se obezbede dovoljne količine jeste smanjenje gubitaka. Ako se oni smanje na standardnih 10 do 20 odsto, dobićemo dodatne količine vode koje će moći da se isporuče građanima.To je veoma važan posao koji smo dogovorili i realizujemo i očekujem da bude završen u dogovorenom roku. ističe Glišić.

Rekonstrukcijom će se stabilizovati vodosnabdevanje, posebno na kritičnim pravcima gde su problemi najizraženiji.

- Radi se o kapitalnom projektu za opštinu Ćuprija. To je investicija kakvu opština nije dobila decenijama unazad, pre svega uz podršku Ministarstva za kapitalna ulaganja. Vrednost investicije je oko 342 miliona dinara. U prvoj fazi planirana je rekonstrukcija 18,7 kilometara vodovodne mreže. Radiće se i 10 mernih mesta u ključnim čvorištima, što će omogućiti bolju kontrolu sistema. Dobićemo moderan vodovod sa hidranskom mrežom i centralizovanim upravljanjem, izjavio je Dejan Ristić, direktor javno-komunalnog preduzeća „Ravno 2014“ u Ćupriji.

Paralelno se radi i na razvoju industrijske zone Dobričevo. U planu je izgradnja šest novih bunara i rezervoara od 2.000 kubika, čime bi se dobilo dodatnih 50 do 60 litara vode u sekundi.