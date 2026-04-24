Mnogi već uveliko prave planove za predstojeće praznike i tradicionalni prvomajski uranak, ali najnovije vremenske prognoze donose prilično neprijatno iznenađenje. Iako smo se nadali stabilnom proleću, meteorolozi upozoravaju da nam se sprema ozbiljan atmosferski preokret koji bi mogao potpuno da promeni planove onih koji su nameravali da praznike provedu u prirodi. Prema trenutnim podacima, umesto roštilja na suncu, mnogima će biti potrebni topli džemperi i kišobrani.

Kratkotrajni predah uz sunce i sveže noći

Narednih nekoliko dana donose nam privremeno smirivanje vremena. Kako najavljuje meteorolog amater Marko Čubrilo, hladan prodor koji je ranije zahvatio naše predele polako slabi, što će rezultirati sa više sunčanih intervala. Ipak, on napominje da će noći i dalje ostati vedre i prilično hladne, sa minimalnim temperaturama koje će se kretati od 0 do 7 stepeni.

- Tokom dana će biti polako toplije, pa bismo u subotu mogli da uživamo u maksimumima koji će se kretati od 14 do 22 stepen - ističe Čubrilo

Dodaje da će se već u nedelju situacija blago promeniti zbog premeštanja oslabljenog hladnog fronta istočnije od nas. To će doneti prolazno naoblačenje i jak severozapadni vetar, posebno na istoku regiona.

Stižu ruska zima i "potop"

Prava promena vremena, prema Čubrilovim rečima, sledi početkom sledeće nedelje. On upozorava na novu promenu sinoptike koja donosi neobično hladno vreme i obilne padavine.

- Iza hladnog fronta bi se preko Skandinavije pružio polje anticiklona, po čijoj bi istočnoj periferiji od utorka ponovo počelo spuštanje hladnog vazduha iz Rusije - objašnjava Marko Čubrilo.

Ovaj hladni talas će u sredu usloviti formiranje ciklona nad centralnim Mediteranom, što će dodatno pojačati prodor hladnoće. Za sam kraj aprila i početak maja Čubrilo predviđa "potop" u određenim delovima regiona, sa količinom taloga koja bi mogla iznositi oko 40mm, uz snažan istočni i severoistočni vetar, dok će na Jadranu duvati bura.

Prvi maj pod snegom

Ono što najviše brine ljubitelje prirode jeste prognoza za sam praznik. Marko Čubrilo naglašava da će zahlađenje biti toliko jako da ponovo "preti" planinski sneg. Precizira da bi snežnih padavina moglo biti na planinama Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, i to na visinama iznad 800 metara nadmorske visine.

Za sam 1. maj prognozira se vreme znatno ispod proseka za ovo doba godine.

- Temperature bi se na sam dan praznika mogle kretati od svega 5 do 12 stepeni - navodi Čubrilo u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Prema njegovim rečima, relativno hladno vreme sa povremenim padavinama zadržati sve do kraja te nedelje. Prema njegovim trenutnim procenama, stabilizacija i otopljenje su mogući tek nakon 7. maja.

RHMZ: Praznični preokret i povratak kišobranima

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) takođe potvrđuje promenu vremena koja nas očekuje upravo pred praznike. Prema njihovoj najavi, svi koji su se nadali potpuno sunčanom odmoru moraće da koriguju planove, jer se od utorka 28. aprila situacija na nebu drastično menja.

Dok će utorak još uvek biti pretežno sunčan, u brdsko-planinskim predelima se već tada očekuju prve padavine. Od srede postaje znatno nestabilnije, uz lokalne pljuskove praćene grmljavinom, a slično nestabilno i svežije vreme zadržaće se i tokom samih prazničnih dana.