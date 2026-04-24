Jelena je bila prva Milutinova žena. Ali, o njoj vrlo ima malo podataka. Smatra se da se bila Srpkinja plemenitog roda, kao i da je ona verovatno bila majka Stefana Dečanskog.

Druga žena , čije je ime nepoznato, o kojoj nam istorijski izvori takođe veoma malo govore, bila je ćerka sevastokratora Tesalije, Jovana Anđela.

Jelisaveta Arpad je bila treća žena. Bila je ćerka ugarskog kralja Stefana V i Elizabete Kumanske. U mladosti je živela u manastiru Svete Margarite na Zečjem ostrvu kod Budima. Pre Milutina, bila je udata za češkog plemića Zaviša od Falkenštajna, kome je rodila jednog sina. Brak sa Milutinom je bio u poslednjoj deceniji 13. veka. Jelisaveta je srpskom kralju rodila 2 ćerke i možda jednog sina.

Ana Terter bila je 4. supruga kralja Milutina i najduže se kao kraljica zadržala u Srbiji, a njen dolazak obeležio je političko-crkveni "manevar". Bila je ćerka bugarskog cara Đorđa I Tertera i njegove druge supruge Kiramarije. Brak Đorđa i Kiramarije trajao je od 1279. do 1283. godine, te se Ana morala roditi u tom periodu. To bi značilo da je u trenutku dolaska na srpski dvor mogla imati najviše pet godina.

Ana je kasnije postala predmet u dogovorima oko Milutinovog novog braka. Grčki hroničar Georgije Pahimer piše da su Vizantinci tražili da im se za Simonidinu ruku pošalju taoci, a da je jedan od talaca bila upravo Ana Terter.

Simonida Nemanjić bila je ćerka vizantijskog cara Andronika II Paleologa i peta supruga srpskog kralja Stefana Uroša II Milutina. Andronik II je 1299. ponudio srpskom kralju Milutinu ruku svoje maloletne kćeri, kao garanciju mira i prijateljstva između Vizantije (Romejskog carstva) i Srbije.