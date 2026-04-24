Celer, svež i hrskav, a sa malo kalorija i mnogo hranljivih materija - odlična je namirnica za hidrataciju organizma. Sok od celera je nedavno postao popularan napitak, a pristalice tvrde da se ispijanjem soka na prazan stomak svakog jutra poboljšava ili leči sve što vas muči - od problema sa crevima do autoimunih stanja, pa čak i problema sa mentalnim zdravljem.

Ako zanemarimo trendove, donosimo spisak hranljivih sastojaka celera i nekih njegovih potencijalnih koristi zasnovanih na istraživanjima.

Malo kalorija, a mnogo hidratacije Jedna velika stabljika celera sadrži samo 7 kalorija i sadrži 60 ml vode. To znači da šest stabljika celera daje samo 42 kalorije, a istovremeno dobijate šolju i po vode. Istraživanja takođe pokazuju da čin žvakanja, koji celer definitivno zahteva, smanjuje glad i podstiče oslobađanje hormona koji izazivaju sitost – što ga čini pametnim izborom užine za ljude koji su na dijeti.

Obezbeđuje ključne hranljive materije Iako je celer uglavnom pun vode, on takođe obezbeđuje nekoliko vitalnih vitamina i minerala. Vitamin A iz povrća podržava imunitet, zdravlje kože i očiju i povezan je sa jačanjem imuniteta pluća, kao i usporavanjem kognitivnih funkcija, koje su u vezi sa starenjem. Celer sadrži vitamin K, koji pomaže zgrušavanje krvi i štiti gustinu kostiju. Ova hranljiva materija je potrebna za formiranje kostiju, a nedostatak je u vezi sa povećanim rizikom od preloma.

Folati iz celera pomažu u održavanju mentalnih performansi. Premalo je podataka o ovom povrću i njegovoj povezanosti sa problemom pamćenja, kao i sa depresijom. Kalijum iz celera podržava funkciju srca, mišićne kontrakcije i pomaže u održavanju mišićne mase. Povrće takođe obezbeđuje manje količine vitamina C, vitamina B, kalcijuma, magnezijuma i mangana.

Celer je bogat antioksidansima i drugim bioaktivnim jedinjenjima

Ovo povrće sadrži više desetina vrsta antioksidanata i desetine moćnih antiinflamatornih (protivupalnih) supstanci. Smatra se da ova jedinjenja štite od oštećenja ćelija koje mogu dovesti do preranog starenja i bolesti. Takođe se pokazalo da prirodne supstance u celeru pomažu u optimizaciji cirkulacije i smanjenju krvnog pritiska. Kvercetin, bioflavonoid koji se nalazi u celeru, pokazao je da se bori protiv akutne i hronične upale i povezan je sa zaštitom od neurodegenerativnih bolesti, kao što je Alchajmerova bolest. Kvercetin je takođe povezan sa apoptozom, sekvencom samouništenja koju telo koristi da ubije istrošene ili disfunkcionalne ćelije, što može da pomogne u smanjenju rizika od pojave raka.

Zdravlje probavnog sistema Vlakna u celeru – jedan gram po velikoj stabljici – održavaju dobro zdravlje creva i njihov pravilan rad. Takođe, celer povećava sitost i odlaže povratak gladi, što je još jedna prednost koja može pomoći u kontroli težine. Istraživanja na životinjama su takođe pokazala da se ekstrakt celera bori protiv formiranja čira.

Kako sve možete da koristite celer Da biste iskoristili prednosti celera, uključite celo ili seckano povrće u obroke i grickalice. Napunite dve ili tri stabljike začinjenim puterom od orašastih plodova da biste istovremeno zadovoljili želju za slatkim, slanim i hrskavim. Koristite štapiće celera tako što ćete ih umakati u humus, pavlaku ili neki omiljeni sos. Povrće je takođe odličan dodatak prženim krompirićima, supama i čorbama od povrća. Sirovi celer dodaje ukus i teksturu zelenim salatama, mariniranom povrću i ohlađenim proteinskim salatama, koje sadrže jaja, tunjevinu ili beli pasulj. Bilo da ste ljubitelj sokova ili ne, postoje pametni razlozi da uključite ovo hrskavo povrće u svoju redovnu rutinu ishrane.