U manastiru Lesnovo, zadužbini vojvode Jovana Olivera, iz 14. veka, nalazi se jedan od najneobičnijih i najintrigantnijih prikaza u srpskoj i vizantijskoj srednjovekovnoj umetnosti – freska sa znakovima zodijaka, planetama, Suncem i Mesecom, oslikana u priprati (narteksu) crkve Svetog Arhangela Mihaila.

Ovaj prizor već decenijama izaziva pitanja: zašto se zodijak nalazi u pravoslavnoj crkvi?

Freska između astrologije i teologije

Prema savremenim naučnim istraživanjima, među kojima se ističe studija Ivane Lemcool, lesnovska freska ne predstavlja astrologiju ili gatanje već vizuelnu egzegezu 148. psalma ("Hvalite Gospoda sa nebesa… sunce i meseče, zvezde svetlosti").

U središtu kompozicije nalazi se Hristos, okružen anđeoskim silama, dok su oko njega raspoređeni znaci zodijaka i personifikovane planete, koje, kako tumače istoričari umetnosti, učestvuju u kosmičkoj hvali Boga.

Drugim rečima, zodijak u Lesnovu nije predmet obožavanja, već deo kosmosa koji slavi Tvorca.