Uskršnja jaja koja se na najveći hrišćanski praznik dele u pravoslavnim crkvama imaju vatrenocrvenu boju koju je teško postići savremenim tehnikama farbanja. Ta njihova nijansa nije slučajna - potiče od starog, proverenog načina farbanja u varzilu, prirodnoj biljnoj boji koja se nekada podrazumevala u svakoj kući. Upravo zahvaljujući varzilu, jaja dobijaju intenzivnu i postojanu crvenu boju, koja nosi snažnu simboliku vere, vaskrsenja i novog života.
Varzilo je tradicionalna prirodna boja koja se vekovima koristi za farbanje jaja za Uskrs, naročito u pravoslavnim krajevima Balkana. Reč je o biljnoj boji koja daje intenzivnu crvenu nijansu - boju koja u hrišćanstvu simbolizuje Hristovu krv i vaskrsenje, pa se upravo zato najčešće koristi za prvo jaje, čuvarkuću.
Varzilo se dobija od od korena biljke iz roda Rubia, poznate i kao broć, koja sadrži prirodne pigmente crvene boje. U prošlosti se ova biljka uzgajala ili nabavljala na pijacama i u travarskim radnjama, a bila je posebno cenjena jer daje postojanu i duboku boju, za razliku od nekih drugih prirodnih metoda. I danas je pri crkvama i manastirima koriste za farbanje jaja koja će vernicima biti podeljena posle Vaskršnje liturgije. Kesica varzila nije skupa - košta svega 150 dinara, a vatrenocrvenu boju koju varzilo obezbeđuje nijedna fabrička boja ne može da nadmaši.
O posebnoj, vatrenocrvenoj boji uskršnjih jaja kakva je viđala u Patrijaršiji govorila je i čuvena Lokica Stefanović koja kaže da takva nijansa može da se dobije samo varzilom.
Kako ofarbati jaja u varzilu
Priprema počinje tako što se varzilo (u prahu ili komadićima korena) stavi u 300 mililitara vrele vode. Potom se dodaju dve supene kašike običnog alkoholnog sirćeta i sve dobro promeša. U tu vodu spuštaju se kuvana jaja i ostavljaju neko vreme, kako bi boja bila intenzivnija i ravnomernija. Kad se izvade, jaja se mogu lagano premazati uljem ili slaninom kako bi dobila lep sjaj.
Ono što varzilo izdvaja jeste njegova prirodnost i duboka simbolika - u vreme kad nije bilo veštačkih boja, upravo je ono bilo jedan od glavnih načina da se dobije prepoznatljiva uskršnja crvena boja. Danas se koristi ređe, ali se i dalje može naći kod onih koji žele da neguju stare običaje i farbaju jaja na tradicionalan način.
