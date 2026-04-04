Uskršnja jaja koja se na najveći hrišćanski praznik dele u pravoslavnim crkvama imaju vatrenocrvenu boju koju je teško postići savremenim tehnikama farbanja. Ta njihova nijansa nije slučajna - potiče od starog, proverenog načina farbanja u varzilu, prirodnoj biljnoj boji koja se nekada podrazumevala u svakoj kući. Upravo zahvaljujući varzilu, jaja dobijaju intenzivnu i postojanu crvenu boju, koja nosi snažnu simboliku vere, vaskrsenja i novog života.

Varzilo je tradicionalna prirodna boja koja se vekovima koristi za farbanje jaja za Uskrs, naročito u pravoslavnim krajevima Balkana. Reč je o biljnoj boji koja daje intenzivnu crvenu nijansu - boju koja u hrišćanstvu simbolizuje Hristovu krv i vaskrsenje, pa se upravo zato najčešće koristi za prvo jaje, čuvarkuću.