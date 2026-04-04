Pre Uskrsa u dom obavezno unesite ovih sedam stvari

Još malo više od nedelju dana je ostalo do najradosnijeg hrišćanskog praznika Uskrsa, te uveliko razmišljamo kako će nam izgledati trpeza na taj dan, na koji način ćemo dekorisati dom, kao i kako ćemo ukrasiti jaja.
Ali, vrlo je bitno da znamo koje simbole bi obavezno trebalo da imamo, jer se veruje da donose sreću, mir i blagostanje.
Feng šui majstor Mari Dajmond otkriva i gde bi trebalo da ih postavimo za privlačenje pozitivne energije i sloge među ukućanima, kao i koje obavezno da izbegavamo.
KRST
Krst je osnovni simbol hrišćanske vere i bez njega ne možemo da zamislimo nijedna praznik. Isus je bio prikovan za krst i preminuo je na njemu, da bi nakon tri dana vaskrsnuo. Stavite ga u severozapadni deo doma, u trpezariju , kancelariju ili ga okačite iznad okvira vrata.
SVEĆA
Sveća daje svetlo koje rastvetljava tamu. Na Hristosa se isto tako gleda - kao na večno svetlo koje hrišćanima pokazuje put od smrti do večnog života.Prema savetima Marie, postavite ih u severoistočni dio doma.
USKRŠNJI ZEC
U feng šui folkloru, zec ima dugu istoriju.Figurice predstavljaju plodnost, obilje u ljubavi, bogatstvo, besmrtnost i sreću. Par belih zečeva u dnevnoj sobi može privući sreću - što je odlično za uskršnje svečanosti.
Najbolje i bilo da ih postavite i istočni deo doma - dnevnu sobu, trpezariju ili kancelariju.
BELI LJILJANI
Dugo povezani sa Uskrsom, beli ljiljani predstavljaju čistotu, vrlinu, mir i božansku energiju. Stavljanje ljiljana na severozapadno područje bilo kojeg prostora može pomoći da privuče više ohrabrenja i mira u okruženje. Severoistok, područje poznato po duhovnom rastu, još je jedno prosperitetno područje za ove cvetove.
LJiljani su takođe najpopularniji cvet povezan sa sahranama, simbolizirajući ponovno rođenje ili nevinost nakon smrti. Takođe su dobri za privlačenje uspeha. Prema Feng Šuiju, trebalo bi izbegavati cveće u crvenoj boji.
UKRASI U OBLIKU JAJA
Uskrs ne možemo da zamislimo bez jaja, koja se smatraju zaštitnikom plodnosti. Stavljanje jaja oko kuće možete učiniti okolinu ugodnijom. Pored toga, ukrasi u obliku jaja dobrodošli su svuda u kući tokom Uskrsa, oni smibolizuju porodični krug ili gnezdo u kome se članovi porodice osećaju sigurnima i spokojnima. Činiju sa jajnima postavite u zapadni deo doma, trpezariju ili dnevnu sobu.
GRANČICE PALME, MASLINE, ZELENA TRAVA I LIŠĆE
Predstavljaju simbol mira. Zelenim grančicama ukrasite jugoistočni deo doma, odnosno prostoriju u kojoj najviše boravite.
JAGNJE
Jagnje simboliše samog Gospoda, rođenog u staji među jaganjcima, gonjenog od ljudi vučje ćudi. On je žrtveno jagnje koje je trpeljivo podnelo muke i smrt, i pobedonosno jagnje koje je Božje, na prestolu nebeskom. Kroz mnoga stoleća prozreo je vidoviti prorok Isaija strašnu žrtvu na Golgoti.
On je video iz daljine Gospoda Isusa, vođenog na klanje kao što se jagnje vodi, jer ono se isto ponaša kao da ide na pašu: bez odbrane, bez uznemirenosti, bez zlobe. "Gle, jagnje Božje!", rekao je sv. Jovan Preteča. Hristos često predstavlja i kao Dobri pastir koji pazi na svoje ovce, koje oslikavaju njegove verne sledbenike. Takođe, jagnjad se rađaju u proleće i označavaju nove početke. Figurice stavite u južni deo doma, u dnevnu sobu, trpezariju ili kancelariju, piše "Stil".
Komentari (0)