Da bi vaša riba bila savršeno hrskava, a unutra meka kao duša, trik je u sastojku koji verovatno već imate u špajzu, ali ga koristite samo za kolače.

Domaćice decenijama prave istu grešku misleći da je pšenično brašno jedini način da se riba isprži, a zapravo je ono glavni krivac što svaki komad na tanjiru završi težak i pun ulja.

Profesionalni kuvari u restoranima su odavno izbacili brašno, a evo i zašto to treba da uradite i vi.

Brašno samo pije ulje i kvari ukus

Najveća zabluda je da brašno pravi dobru koricu. Naprotiv, ono čim dotakne vreli tiganj, počne da „vuče“ masnoću unutra kao sunđer. Umesto laganog posnog obroka, dobijate nešto što pada kao kamen na stomak i kvari onaj pravi ukus ribe.

Ako želite da izbegnete taj osećaj težine i gorušicu posle jela, vreme je za promenu. Rešenje je prosto – kukuruzni skrob, poznatiji kao gustin, pravi je spas za svakoga ko želi vrhunski rezultat bez suvišnih kalorija.

Trik sa gustinom koji menja sve

Za razliku od običnog brašna, gustin se na vrelom ulju ponaša potpuno drugačije. On stvori tanak, gotovo nevidljiv film oko mesa koji ne dozvoljava masnoći da prodre unutra.

To znači da se riba zapravo kuva u sopstvenom soku, dok spolja dobijate onaj efekat gde svaki zalogaj pucketa pod zubima. To je tajna svake dobre kuhinje gde je porcija savršeno hrskava i zlati se na tanjiru, a salveta ispod nje ostane skoro potpuno suva.

Kako se prži riba da bude savršeno hrskava?

Nema tu velike nauke niti skupih dodataka, samo par koraka na koje morate da pazite da ne zabrljate stvar na samom početku.

Prvo je dobro osušite: Pre nego što uopšte pipnete začine, svaki komad ribe dobro obrišite papirnim ubrusom. Ako je riba mokra, nijedan trik vam neće pomoći da ne bude gnjecava. Sve pomešajte u tanjiru: U tanjir sipajte šolju gustina, dodajte kašičicu soli i malo bibera. Sve to dobro izmešajte rukom da se sjedini. Odmah u tiganj: Ribu uvaljajte u ovu smesu neposredno pre nego što je spustite na ulje. Nemojte je ostavljati da „čeka“ u tanjiru jer će povući vlagu i izgubiti poentu.

Ne trpajte previše u tiganj

Jedna od najčešćih grešaka kod kuće je želja da se sve završi odjednom. Kada ubacite previše komada u tiganj, temperatura ulja naglo padne i tada riba počne da se kuva umesto da se prži.

Da bi ostala savršeno hrskava, ulje mora da cvrči sve vreme. Pržite po dva-tri komada, ostavite im prostora da „dišu“ i videćete razliku odmah. Takođe, čim je izvadite, stavite je na rešetku da vazduh cirkuliše, jer papirni ubrus ponekad može da „ispari“ koricu i omekša je.

Rezultat koji oduševljava

Ovaj trik nije samo za majstore – idealan je za svakoga ko hoće da spremi vrhunski ručak bez muke oko čišćenja masnih naslaga. Ovako pripremljena riba ostaje lagana, sočna i neverovatno ukusna čak i kad se ohladi.

Sledeći put kad budete planirali prženje, ostavite brašno u ormaru i uzmite gustin. Razlika je tolika da se više nikada nećete vratiti na staro, a ukućani će misliti da ste doneli klopu iz najboljeg restorana.

Prijatno!