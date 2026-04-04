Kultura
Alo!
ODGOVOR VLADIKE: Što se pobožni muče, a nepravedni napreduju
Wikipedia | Vikipedija

11:25
|
0

Loše, čini se, često pobeđuje dobro, nepravda je jača od pravde, i mladi umiru... Mnogi se pitaju zbog čega je to tako i kako da uspostave balans. Kako ostati dobar i neiskvaren u svetu u kojem je sve više nepravde?

 

Vladika Nikolaj Velimirović studiozno se bavio ovom temom i pitanjem zbog čega nepravednici napreduju u životu, dokle im sve ide tako dobro, iako to nisu zaslužili.

Za sve one koji veruju da loše prolazi bolje od dobrog u životu, imao je važnu poruku koju je do detalja obrazložio.

"I šta im biva na kraju, njima i porodu njihovom? Jesi li se to pitao?

Neka se ne spotiču misli tvoje kad vidiš da se neko hvališe snagom, a zaboravlja Darodavca snage. Seti se kako je oholi i hvalisavi Golijat poginuo od praćke jednog dečka, Davida.

Neka se ne zbunjuje srce tvoje kad vidiš da se neko bogati nepravednim putem. Ješće i neće se nasititi; otimaće i neće mu biti dosta. Seti se bogatih Sodomljana, kako su u jednom času zasuti ognjem i pepelom sa svim bogatstvom svojim.

Ti si hrišćanin, a hrišćanin posmatra događaje na dugoj liniji, u celini, a ne delimično. Napredak nepravednika hrišćanin ne ceni kao neki svršen događaj, nego čeka da vidi šta će dalje doći. On zna da nepravednik ne napreduje ni svojom snagom ni svojom pameću, nego samo zato što mu Bog popušta da napreduje, e da bi se kad-tad setio Boga.

Jer je neiskazano milostiv Bog naš, i dopušta nepravednicima ono što oni žele, e da bi se kad-tad dosetili da je to od Boga i zastideli se nepravde svoje, i popravili. Bogu su mili pokajnici: vrlo su Mu mili oni koji se skrušeno kaju za nepravedna dela svoja.

Nije Stvoritelj kao tvar, da uvek odmah kazni čim neko krene krivim putem. On čeka da se zalutali sam vrati na pravi put. On gleda i ćuti. Čeka i ne docni. Čudan je u mudrosti, prečudan u milosti Svojoj. Zbog toga vidoviti Psalmist ushićeno govori Gospodu: Sudovi su tvoji bezdna velika. Ko će ispitati svu bezdnu Božijeg promisla?

Nerazumni se ljute što Bog ne upravlja svetom po njihovom razumu, a razumni se pašte neprestano da uđu u Božiji razum. Teško je ponekad i najrazumnijem razumeti zašto jednom čoveku biva ovako, a drugom onako: zašto mlad i željan života umire, dok star i željan smrti živi: zašto se pobožan muči, a bezbožan blaguje.

I najsvetije duše ponekad su se zbunjivale pred zagonetkom događaja.

U sveštenom predanju zapisan je ovakav slučaj: Umro neki grešan bogataš, čiji su gresi bili javni za svakoga, i njegov pogreb bio je svečan, sa episkopom i mnogim sveštenicima. Uskoro zatim napadne hijena na jednog isposnika u pustinji i rastrgne ga.

Monah neki, koji je gledao i onaj svečani sprovod grešnika i krvave ostatke pravednika, u zabuni svojoj zaplače se i uzvikne: "Gospode, kako je ovo i zašto? Kako da onaj grešnik ima i blag život i blagu smrt, a ovaj pravednik gorak život i gorku smrt?" Na to mu se javi angel Božiji, pa objasni: Onaj zli bogataš imao je u životu samo jedno dobro delo, a ovaj isposnik imao je samo jedan teži greh.

Svečanim i počasnim sprovodom Svevišnji je hteo isplatiti zlom bogatašu ono jedno dobro delo, te da nema ništa više očekivati u onome svetu; a groznom smrću isposnika hteo je ovome izgladiti i onaj jedini greh, da bi mu dao punu nagradu na nebesima.

Zbog toga ti razmišljaj o sudovima Božijim i položi svu nadu u Stvoritelja svoga.

"Nemoj se žestiti gledajući nevaljale; nemoj zavideti onima koji čine bezakonje", tako piše pravedni car David, koga je dugo i mnogo mučilo ono što i tebe muči, dok mu Gospod nije otkrio kroz razum da razume.

Isti on izgovara i ovo utešno iskustvo svoje: "Bejah mlad i ostareh, i ne videh pravednika ostavljena niti dece njegove da prose hleb".

Čitaj često Psaltir, pa ćeš i razumeti i utešiti se. Mir ti i blagoslov od Gospoda."

Vladika Nikolaj Vladika Nikolaj Velimirović alo lepote srbije

Povezane vesti

Uskršnja pogača koja sija kao dukat, a nema jaja: Pekarski trik za onaj savršen, staklasti sjaj
Shutterstock

Uskršnja pogača koja sija kao dukat, a nema jaja: Pekarski trik za onaj savršen, staklasti sjaj

14:29 | 0
Cveće koje treba da imamo u kući za Uskrs: Doneće mir i radost celoj porodici
Foto: Shutterstock | Shuterstoock

Cveće koje treba da imamo u kući za Uskrs: Doneće mir i radost celoj porodici

13:00 | 0
Ostali zarobljeni, izvlačili ih spasioci: Drama u selu kod Požege, vozilo se zaglavilo u vodi na putu usled poplava
Rina

Ostali zarobljeni, izvlačili ih spasioci: Drama u selu kod Požege, vozilo se zaglavilo u vodi na putu usled poplava

11:30 | 0
Ovo je srpsko selo na čijoj tabli piše Vučić: Tako se zove mesto u Šumadiji, a meštani otkrivaju brojne anegdote
Rina

Ovo je srpsko selo na čijoj tabli piše Vučić: Tako se zove mesto u Šumadiji, a meštani otkrivaju brojne anegdote

08:31 | 0
Stari običaji za praznik Cveti koje ne treba zaboraviti: Uberite cvet, ali proverite koji šta simbolizuje
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Stari običaji za praznik Cveti koje ne treba zaboraviti: Uberite cvet, ali proverite koji šta simbolizuje

06:26 | 0
Komentari (0)
Prethodna vest Potpećka pećina spremna za posete - cena za odrasle 400, a za decu do sedam godina ulaz besplatan
10:00 | 0
Sledeća vest Ribu više nikad ne valjajte u brašno: Kuvari koriste ovaj sastojak – bude savršeno hrskava, a nimalo masna
13:00 | 0

Najnovije

Najčitanije

1H

DANAS JE POČETAK VASELJENSKE RADOSTI: Slavimo Prepodobnog Zaharija, obavezno IZGOVORITE OVE REČI

11H

Ova banja je idealna za vikend odmor: Na samo nekoliko sati vožnje od Beograda, cene su prava bagatela

12H

8 stvari koje obavezno morate uneti u dom pre Uskrsa: Veruje se da će ukućanima doneti dobro zdravlje, uspeh i sreću, ali i zaštititi ih od svega lošeg

13H

Ako na ovaj način zasadite drvo u saksiji na vašoj terasi dobićete ukusne plodove kao iz bašte

14H

Koliko jaja tačno ofarbati za Uskrs? Mnogi veruju da je ovaj broj najbolji, a evo šta kaže sveštenik SPC

1D

Stari običaji za praznik Cveti koje ne treba zaboraviti: Uberite cvet, ali proverite koji šta simbolizuje

17H

Uskršnja pogača koja sija kao dukat, a nema jaja: Pekarski trik za onaj savršen, staklasti sjaj

14H

Koliko jaja tačno ofarbati za Uskrs? Mnogi veruju da je ovaj broj najbolji, a evo šta kaže sveštenik SPC

19H

Cveće koje treba da imamo u kući za Uskrs: Doneće mir i radost celoj porodici

23H

Ovo je srpsko selo na čijoj tabli piše Vučić: Tako se zove mesto u Šumadiji, a meštani otkrivaju brojne anegdote

Vidi sve

Preporučujemo

Srpski pogrebni običaji: Šta znači „da se duša ne muči“ i kako se obeležavaju zadušnice
shutterstock
TRADICIJA POŠTOVANJA PREMINULIH

Srpski pogrebni običaji: Šta znači „da se duša ne muči“ i kako se obeležavaju zadušnice

Zašto je kum bio „kao brat“ i kako se nekada birao kum za ceo život
Foto: Shutterstock
NAJJAČA VEZA POSLE KRVNE BRAĆE

Zašto je kum bio „kao brat“ i kako se nekada birao kum za ceo život

Zamija se ne stavlja bilo gde: Veruje se da samo jedno mesto u domu privlači sreću i bogatstvo
Foto: Shutterstock | shuterstock

Zamija se ne stavlja bilo gde: Veruje se da samo jedno mesto u domu privlači sreću i bogatstvo

Spas za ruže iz frižidera: Poprskajte ih pre 5. aprila i cvetaće neprestano do jeseni
Shutterstock

Spas za ruže iz frižidera: Poprskajte ih pre 5. aprila i cvetaće neprestano do jeseni

Kupujete paradajz zimi? Bacite ga odmah ako na deklaraciji piše ovo
Shutterstock | Šaterstok

Kupujete paradajz zimi? Bacite ga odmah ako na deklaraciji piše ovo

Vremenska prognoza