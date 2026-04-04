Kroz srpske srednjovekovne stihove, monahinja Jefimija ostavila je trag koji prevazilazi vreme u kojem je živela.
U radu je pronalazila utehu, a u molitvama izražavala tugu, onu istu koja i danas odzvanja kroz vekove.
Poreklo i mladost
Pravo ime monahinje Jefimije bilo je Jelena Mrnjavčević.
Rođena je kao kći uglednog vlastelina cara Dušana, kesara Vojihne, a pre zamonašenja bila je žena despota Uglješe Mrnjavčevića.
Bila je obrazovana, govorila je grčki jezik, družila se sa učenim crkvenim ljudima i bila izuzetna vezilja.
Njeno obrazovanje i talenti potvrđeni su kroz tekstove koje je pisala i umetničke predmete koje je izrađivala.
Činjenica da je za sebe poručila Psaltir 1370/71. godine svedoči o njenoj dubokoj pobožnosti i ljubavi prema knjizi.
Život posle Maričke bitke
Posle pogibije muža u Maričkoj bici 1371. godine, Jelena se zamonašila i postala monahinja Jefimija.
Preselila se u Srbiju i živela na dvoru kneza Lazara, gde je bila očevidac Kosovske bitke, Lazareve smrti i događaja u vreme vazalne Srbije, koja je kasnije poslala vojsku za bitku kod Angore 1402. godine.
Pretpostavlja se da je svoje poslednje dane provela u manastiru Ljubostinja, gde je uzela još strože monaške zavete i dobila ime Jevpraksija.
Bliska saradnica kneginje Milice
Jefimija je bila bliska saradnica kneginje Milice (monahinje Jevgenije) i pomagala joj u vođenju državnih poslova u teškom periodu posle Kosovske bitke.
Smatra se da je uticala i na vaspitanje Miličine dece, despota Stefana Lazarevića i Jelene Balšić, koji su kasnije postali izuzetno obrazovani i posvećeni književnom radu.
Diplomatska misija kod sultana Bajazita
Godine 1398., kneginja Milica i monahinja Jefimija pošle su na dvor sultana Bajazita I da opravdaju despota Stefana Lazarevića, osumnjičenog za vazalnu neveru.
O ovom izuzetno delikatnom poduhvatu pisao je Konstantin Filozof u "Žitiju despota Stefana Lazarevića", ističući Jefimijinu mudrost i hrabrost:
- Pođe caru Bajazitu sama ta blagoverna gospođa (Milica); imala je sa sobom rođaku svoju, bivšu ženu despota Uglješe, a kćer nekoga ćesara... Kada su bile prizvane k caru, (Milica) bila u užasu što će ga videti, a (Jefimija) joj reče: 'Odbaci svaki strah, kada nas udostojiše da ga vidimo.' One tada mudro svršiše sve svoje potrebe pomoću Bogomatere, u koju položiše svoju nadu.
Ove reči Konstantina Filozofa predstavljaju najveću pohvalu ženama u srpskoj srednjovekovnoj književnosti.
Prenos moštiju Svete Petke
Jefimija i kneginja Milica zaslužne su i za prenos moštiju Svete Petke u Srbiju.
Ovu relikviju zatražile su na dar od sultana Bajazita, čime je svetiteljka zauvek postala deo srpskog duhovnog nasleđa.
Jefimijina književna dela
Jefimija je prva žena u istoriji srpske književnosti čija dela poznajemo.
Napisala je tri izuzetna teksta, koji su istovremeno književni i umetnički spomenici:
"Tuga za mladencem Uglješom"
Nastala između 1368. i 1371. godine, posle smrti njenog malog sina Uglješe Despotovića.
Tekst je urezala u srebro na dvostrukoj ikonici, darovanoj manastiru Hilandar. U ovoj potresnoj molitvi Jefimija priznaje da je "prirodom maternjom pobeđena" i da ne može da obuzda tugu za detetom.
"Moljenje Gospodu Isusu Hristu"
Izvezeno na zavesi za carske dveri u Hilandaru (1398/99). Ovaj vez, jedan od najlepših u staroj srpskoj umetnosti, prikazuje Isusa Hrista, Jovana Zlatoustog i Vasilija Velikog, a u dnu se nalazi Jefimijin molitveni tekst.
"Pohvala knezu Lazaru"
Najpoznatije i najvrednije delo Jefimije, izvezeno pozlaćenom žicom na crvenom atlasu, kao pokrov za kovčeg sa moštima svetog kneza.
U ovom tekstu ona se, kroz molitvu i pohvalu, obraća Lazaru i moli ga da utiša "ljutu buru njene duše i tela".
Istoričar književnosti Dimitrije Bogdanović istakao je da je spoj lične i opšte tragedije u Jefimijinim delima uzdigao njenu poeziju među najlepše tekstove srpske srednjovekovne književnosti.
Umetnička dela i nasleđe
Jefimiji se pripisuju i druga dela primenjene umetnosti; između ostalog plaštanica iz oko 1405. godine (čuva se u manastiru Putna u Rumuniji) i aer iz beogradskog Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Pretpostavlja se i da je naručila ikonu Bogorodice, delo solunskog majstora iz 14. veka, koja se danas nalazi u Narodnom muzeju u Sofiji.
Žena ispred svog vremena
Jefimijina dela, urezana u metal, izvezena u svilu i satkana od vere, predstavljaju molitve u prvom licu, ispovedne i duboko lične.
Kako je napisao Milan Kašanin, Jefimija je prva žena u srpskoj književnosti koja je "pisala o sebi, svojoj boli i svom narodu, neposredno i iskreno".
