Milutin Uskoković, pisac iz Užica, jedan je od najvažnijih, a danas i najnezasluženo zapostavljenih srpskih književnika s početka 20. veka.
Autor romana "Došljaci" (1910) i "Čedomir Ilić" (1914), stvorio je prvi autentični beogradski roman, ali je i svoje rodno Užice ostavio zauvek zapisano u srpskoj književnosti, kao simbol provincijskog života, nostalgije i tragične veze između ideala i stvarnosti.
"Užice i Užičani nemaju dobar glas u Beogradu"
Uskoković je kroz svog junaka, mladog pesnika Miloša Kremića, opisao složene odnose između Beograda i unutrašnjosti, između moći i nemoći pojedinca koji pokušava da opstane u velikom gradu.
Kremić, rodom iz osiromašene trgovačke porodice iz Užica, u Beogradu je "došljak". Taj osećaj tuđinstva i borbe za mesto pod suncem prožima ceo roman:
"Užice i Užičani nemaju dobar glas u Beogradu. Ne jedanput Miloš je imao prilike da vidi kako se lica iznenadno promene kad pomene da je rodom iz ove varoši."
U "Došljacima" Uskoković opisuje Užice kao varoš koja se gasi, "osuđenu na laganu ali sigurnu smrt", ali i kao mesto duboko urezano u svest svojih ljudi.
Njegovi likovi nose nostalgiju za rodnim krajem, ali i nemoć da se u njemu ostane.
Užice u očima mladog pesnika
U nezaboravnom odlomku o pogledu na varoš, Kremić, ležeći u travi iznad grada, posmatra rodno Užice:
"Tako ležeći u travi, on je slušao šuškanje lišća i posmatrao Užice, čiji su se jednoliki krovovi crveneli duboko ispod očiju mladog pesnika. Na kraju horizonta primećivale se planine, još krševitije, teške i sive kao olovo. On ponovo raspozna dva bela dimnjaka i plave prozore svoje kuće."
To nije samo prizor jednog grada, već pogled u dušu čoveka koji ne može pobeći od svog porekla.
Uskoković je u Užicu video sve: i teskobu palanke i lepote mladosti, i tragiku siromaštva i ponos zavičaja.
Pisac između Beograda i Užica
Milutin Uskoković rođen je 1884. godine u Užicu, u trgovačkoj porodici koja je posle propasti ostala bez prihoda.
Kao đak Užičke gimnazije peške je otišao u Beograd da nastavi školovanje, izdržavajući se pisanjem i novinarskim radom.
Kasnije je doktorirao prava u Ženevi, a u Beogradu postao poznat po svojim književnim delima, u kojima je spojio evropski duh i srpsku stvarnost. Njegovi junaci, Miloš Kremić i Čedomir Ilić, svojevrsni su odraz piščevih unutrašnjih borbi.
Obojica su moralni, osetljivi i neprilagođeni. Obojica, kao i njihov tvorac, "došljaci" u Beogradu i tragični idealisti koji ne mogu da se uklope u društvo.
Tragična sudbina
Uskoković je tokom Prvog svetskog rata radio s čuvenim Branislavom Nušićem u Skoplju. U jesen 1915, pritisnut tragedijom naroda i ličnim slomom, izvršio je samoubistvo u nabujaloj Toplici kod Kuršumlije, ostavivši oproštajno pismo:
"Ne mogu da podnesem propast otadžbine."
U rodnom Užicu danas stoji njegova bista, dok grad tek poslednjih decenija skromno obnavlja sećanje na njega – kroz književni konkurs i prolaz koji nosi njegovo ime.
Užičanin koji je stvorio beogradski roman
Jovan Skerlić ocenio je "Došljake" kao najbolji beogradski roman svog vremena.
Pisac koji je u Beogradu bio "došljak", a u Užicu "persona non grata", danas se prepoznaje kao tvorac modernog srpskog romana i glas onih između svetova, između palanke i grada, između domovine i Evrope, između nade i očaja.
Uskokovićev "izvikani grad", kako ga je nazvao, i dalje leži pored Đetinje - tih, star, uvek prisutan u srpskoj literaturi zahvaljujući sinu koji ga nikada nije zaboravio.
Kako je Uskoković video svoje Užice
(originalni citati iz romana "Došljaci")
- "Užice i Užičani nemaju dobar glas u Beogradu. Ne jedanput Miloš je imao prilike da vidi kako se lica iznenadno promene kad pomene da je rodom iz ove varoši."
- "Kao u svima varošima koje propadaju, život u Užicu je lako shvatiti. On se ceo sadrži u četiri reči: spomenici, deca, boranija i prognanici."
- "Zabačeno, bez ikakvih savremenih saobraćajnih sredstava, odsečeno od svojih prirodnih puteva, u brdovitom i siromašnom predelu, Užice je osuđeno na laganu ali sigurnu smrt."
- "Užice je ležalo pored Đetinje mirno i umiljato. Sunce se primicalo zenitu i kraljevskom raskoši prosipalo sjajnu srmu svojih zraka na ovaj izvikani grad."
- "Ulice su čiste i prave. Nema palata kao u Beogradu, ali ni onih čatrlja koje se podižu pored tih palata. Kuće su proste; ipak nisu turske kao što ti misliš. Tome je uzrok požar koji je pre četrdeset godina uništio glavni deo varoši. Tada je Užice još radilo sa Bosnom, te se odmah podiglo iz pepela. Još samo poneki ćepenak, na kojem samardžije kucaju u samarice, opominje me da je Užice bilo nekad tursko."
- "Stariji Užičani se sećaju sa slašću toga doba. Turci u Užicu bili su rodom odatle, bogati, mirni, pitomi i u dosluhu s hrišćanima. Naročito se njihove žene pazile. Moja baba Manda družila se samo sa bulama i s njima pila rakiju iz ibrika."
- "Turski uticaj se održao još u govoru i karakteru. Jezik, koji je inače čist kao suza, pun je turskih reči. Stariji Užičani su kod kuće još umnogome kao Turci: žene ih dvore, jedu prstima i vole da se razmeću. Ima i sad primera da koji stari meraklija legne ženi u krilo i, dok mu ona šuška po glavi, on spava."
