Pomorandžinoj kori je potrebno neko vreme da se razgrade, pa je neophodno iseckati ih na manje komade.

Efikasno sredstvo protiv mrava

- Mravi ne vole miris, a pomorandže sadrže d-limonen, koji je prirodni repelent protiv insekata - kaže Stiv Korkoran, izvršni direktor kompanije Lawn Love.

Najbolji način za korišćenje kora pomorandže na ovaj način je da se prvo potpuno osuši. Nakon toga, možete samleti kore pomorandže u prah, a zatim posuti praškasti materijal po svojoj bašti. Pošto je u pitanju rastresit prah, možda ćete morati da ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok se materijal ne razloži ili odnese.

Sredstvo koje odbija biljne vaši

Napravite smesu za prskanje koristeći kore pomorandže kako biste odvratili biljne vaši vaše bašte.

- Dodajte svežu koru pomorandže u bocu sa raspršivačem sa vrućom vodom i malo deterdženta za sudove - kaže Vajs.

Promućkajte smesu, a zatim periodično prskajte po donjim listovima i stabljikama vaših baštenskih biljaka.