Većina nas baca koru od pomorandže, ne znajući koliko možda da ima pozitivan uticaj na biljke! Naime, čak ni neki iskusni ne znaju za sledeće cake, ali kora ovog citrusnog voća obogaćuje zemlju esencijalnim hranljivim materijama kao što su: azot, fosfor i kalijum, podstičući razvoj korena biljaka, te odlično služi kao kompost.
- Obavezno koristite samo organske kore pomorandže u svojoj bašti jer ne želite da hemikalije prodru u zemlju - kaže Adam Vajs, baštovan i osnivač Pajk Lejn Gardens.
Kako pravilno da iskoristite koru od pomorandže?
Evo kako izgleda procedura:
- Prvo je osušite.
- Sameljite kore pomorandže ili ih veoma sitno iseckajte.
- Dodajte ovaj materijal u gomilu komposta ili ga rasporedite direktno oko osnove biljaka pre zalivanja.
Pomorandžinoj kori je potrebno neko vreme da se razgrade, pa je neophodno iseckati ih na manje komade.
Efikasno sredstvo protiv mrava
Kore pomorandže mogu biti odlični prirodni repelenti protiv mrava.
- Mravi ne vole miris, a pomorandže sadrže d-limonen, koji je prirodni repelent protiv insekata - kaže Stiv Korkoran, izvršni direktor kompanije Lawn Love.
Najbolji način za korišćenje kora pomorandže na ovaj način je da se prvo potpuno osuši. Nakon toga, možete samleti kore pomorandže u prah, a zatim posuti praškasti materijal po svojoj bašti. Pošto je u pitanju rastresit prah, možda ćete morati da ponovite ovaj postupak nekoliko puta dok se materijal ne razloži ili odnese.
Sredstvo koje odbija biljne vaši
Napravite smesu za prskanje koristeći kore pomorandže kako biste odvratili biljne vaši vaše bašte.
- Dodajte svežu koru pomorandže u bocu sa raspršivačem sa vrućom vodom i malo deterdženta za sudove - kaže Vajs.
Promućkajte smesu, a zatim periodično prskajte po donjim listovima i stabljikama vaših baštenskih biljaka.
- Deterdžent za sudove omogućava da se rastvor zalepi za lišće, a miris pomorandže odvraća biljne vaši - kaže on i dodaje da se ponovo nanese nakon kiše.
Biorazgradive saksije za seme
Za biljke koje želite da posadite kao sadnice, možete koristiti polovinu kore pomorandže kao biorazgradivu saksiju za seme.
Presecite plod na pola i uklonite meso i seme. Napunite polovine zemljom i posejte seme. Kada sadnice dobiju jedan ili dva para pravih listova, presadite ih u veće saksije.
Prema rečima stručnjaka, kore pomorandže su pune azota i kalijuma, što može pomoći mladim biljkama da dobiju potebne hranljive materije.
Komentari (0)