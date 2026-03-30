Rusi često koriste izreke u svakodnevnom govoru, bilo da bi opisali neki događaj ili neku osobu.

Smisao izreka je dosta jasan, pa obično ni ne treba nikakvo dodatno pojašnjenje kako bi se one razumele - dovoljno je samo zatvoriti oči i zamisliti tu izreku u stvarnosti.

Kada rak na brdu zazviždi

Ovaj izraz Rusi koriste kada žele da kažu kako ne postoji ni najmanja šansa da se nešto desi. Tvorci ove narodne mudrosti uzeli su za primer raka, koji obično živi na rečnom dnu, jer on sigurno nikako neće dospeti na brdo, a ponajmanje - zazviždati na njemu.

Nema porodice bez nakaze

Ovu surovu narodnu mudrost Rusi obično koriste kada žele da kažu kako se neki član njihove porodice ističe po nekim negativnim stvarima. Ovde nije reč o fizičkom izgledu, već o nepostojanju osnovnih moralnih načela. Ova izreka ima i svoj manje poznat nastavak: ..."A nakazi ništa nije potaman".

Sedam petaka u nedelji

Izraz "Sedam petaka u nedelji" u Rusiji se koristi kada treba da se opiše neko ko nije pouzdan, ko često menja svoje namere, iskaze i planove. Na čoveka koji ima sedam petaka u nedelji niko se ne može osloniti, zbog čega je on često i predmet kritika, ali i podsmeha.

Gusan svinji nije drug

Ova fraza koristi se prilikom objašnjavanja različitosti dveju osoba, jer gusan i svinja praktično nemaju ništa zajedničko. To znači da te dve osobe (gusan i svinja) nikada neće moći da grade nekakvu zajednicu ili zajedno vode posao, a ako se i usude - biće to jako veliki poduhvat.

Kao graškom o zid

Narodna izreka "Kao graškom o zid" obično dolazi iz usta roditelja dok se obraćaju svojoj deci, koja ih ništa ne slušaju. Grašak predstavljaju reči roditelja upućene deci, a zid je nešto o šta se te reči odbijaju. Drugim rečima: "Uzalud pričam, do tebe ništa ne dopire".

Smelog se metak boji, a kukavicu će i u žbunju pronaći

Jedna od najcenjenijih ljudskih osobina je smelost - smelost da se suoči sa izazovima, da kaže šta misli i kako se oseća, da preuzme odgovornost za svoje reči i pretvori ih u delo. Smelu osobu ništa ne može da pokoleba, porazi, dok je kukavica uvek lak plen i neko ko će za sve kriviti sudbinu.

Pas na senu leži, nit' ga jede, nit' ga stoki daje

Ova poslovica koristi se obično za opisivanje nekoga ko je sebičan, ko ne misli na druge, već samo kako bi sebi ugodio. Psu to seno, praktično, ne znači ništa (osim što mu je na njemu udobno da leži), ali je stoki ono potrebno kako bi preživela.

Palata puna pameti, a ključ je izgubljen

Kada je neko pametan Rusi za njega kažu da ima palatu punu pameti. Međutim, kada ta osoba ne ume da iskoristi svoja znanja i potencijale na pravi način, koristi se i nastavak ove posledice: "...a ključ je izgubljen". Drugim rečima - uzalud ti sva pamet, kada ne znaš šta bi sa njom.

