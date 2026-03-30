Svi se radujemo proleću i bogatom izboru voća i povrća na pijacama i u marketima, ali ove namirnice često predstavljaju opasnost po zdravlje, jer je većina sadrži nitrate i pesticide. Prilikom kupovine jagoda treba obratiti pažnju na neke stvari. Evo kako da najlakše prepoznate jagode prepune hemije.

Zašto su ova jedinjenja opasna po zdravlje? Glavni sastojak nitrata je azot, koji je neophodan za rast biljaka. Ljudi ne bi trebalo da ih unose u organizam u preteranim količinama jer, iako su praktično malo toksični, pod uticajem enzima pljuvačke se pretvaraju u nitrite. Oni, pak, sa drugim jedinjenjima koja su prisutna u želucu (kao što su amini) pretvaraju se u veoma štetne nitrozamine.

Količina nitrata sadržanih u hrani, između ostalog, zavisi i od obrade zemljišta, odnosno upotrebe veštačkih đubriva, pesticida, insekticida itd. Pesticidi najčešće utiču na neželjene promene u ćelijama organizma, dok nitriti dovode do smanjenja dotoka kiseonika. Nitriti su u organizmu uključeni u oksidaciju hemoglobina, čime utiču i na malokrvnost.

Rane jagode je bolje da jedete u ograničenim količinama, jer mogu da sadrže veliku količinu nitrata, upozoravaju stručnjaci. Voće koje se sada nalazi u ponudi širom Srbije gajeno je u plastenicima, a ovakva sredina donekle narušava kvalitet voća.

„Sada imamo jagode koje se uzgajaju uglavnom na zaštićenom zemljištu, van optimalnih uslova, gde je verovatno manje svetlosti, toplote, a koristi se veća količina azotnih đubriva. To može da doprinese nagomilavanju nitrata“, upozorio je ruski agronom Vladimir Vikulov.

Kako da najlakše prepoznate zatrovane jagode?

Prilikom kupovine jagoda treba obratiti pažnju na njihov miris i boju, preporučuje agronom.

„Indirektni znak prisustva nitrata može da bude nedovoljno karakteristična, bleda boja, neprirodno krupni plodovi, nedovoljno izražen ukus“, objasnio je agronom i objasnio da su šumske jagode, pak, zdrave.

Trovanje jagodama je retkost jer ih ljudi obično ne konzumiraju u velikim količinama. Ako ne jedete više od 100-150 grama odjednom, onda možete da eliminišete rizik od negativnih efekata nitrata na telo, ističe agronom.

„Retko se dešava da se neko otruje jagodama jer ih ne jedemo ‘u kilogramima’, ali ipak postoji neka opasnost. Savetujem, svakako, da ne preterujete.“

Prilikom izbora, obratite pažnju na svežinu. Ako je lišće pocrnelo i plod je omekšao i promenio boju, onda će se vrlo brzo pokvariti.

