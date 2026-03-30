Ova preukusna poslastica idealna je za svaku priliku, za iznenadne goste i svaki praznik!
Potrebni sastojci:
- 4 jaja
- 4 dl šećera
- 2 dl ulja
- 2 dl jogurta
- 2 dl griza
- 1 kesica praška za pecivo
- 500 g kora za pitu ili domaće kore od 5 dl vode
- 1 kg višanja ili nekog drugog voća
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. U jednoj posudi umutite jaja sa šećerom pa dodajte ulje, jogurt, griz, prašak za pecivo i 2 kesice vanile.Onda ređajte po dve kore pa ih premažite ovom smesom. Zatim ih pospite višnjama i urolajte, pa ređajte u pleh. Onda premažite uljem i pecite u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, sve dok ne porumeni. Na kraju pitu pospite šećerom u prahu.
