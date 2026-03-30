Novac će biti iskorišćen za kupovinu vozila za pomoć ženama na seoskom području grada Čačka.

- Demografska politika počinje na lokalnom nivou i opštine i gradovi su ključni partneri u sprovođenju mera koje direktno utiču na svakodnevni život građana, a posebno sam ponosan na projekat za kupovinu vozila za pomoć ženama na seoskom području jer su one ne stub samo svoje porodice, već čitave zajednice i srpskog sela. Želim da odam priznanje stručnoj službi našeg grada koja je izradila ovaj projekat – naveo je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Teofilović.

Na javni poziv pristiglo je oko 100 prijava gradova i opština širom Srbije, sa ukupno 187 predloženih mera, čija je vrednost iznosila približno 800 miliona dinara, a ove godine podržane su 64 opštine i grada sa ukupno 112 projekata. Za ove namene izdvojeno je više od 392 miliona dinara.

Program obuhvata širok spektar mera – od unapređenja infrastrukture, do razvoja usluga podrške porodicama i deci u lokalnim zajednicama.