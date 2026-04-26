U strogom centru Čačka građane je od jutros iznenadio neobičan, ali lep prizor. Kako je trotoar u blizini gradske pijace u pojedinim delovima bio u lošem stanju i u rupama, nepoznati umetnik rešio je da taj problem reši na nesvakidašnji način.

Šarenolikim različitim materijalom popunio je rupu, pa sada trotoar krasi neobičan mozaik.

- Ljudi zastaju, zagledaju, stvarno izgleda lepo. Vidi se da se nepoznati umetnik baš potrudio, sve je urađeno sa merom i prati celinu, ništa nije tek tako nabacano. Zaista lep prizor koji je oduševio mene, a verujem i mnoge druge građane koji su ga ugledali - kaže za RINU jedan Čačanin.

Posebno interesantan ovaj mozaik je mališanima, koji ga zagledaju sa svih strana.

Kako se radi o jako prometnom delu grada, sve ukazuje na to da je nepoznati umetnik ovo svoje delo stvarao u večernjim satima kada je broj prolaznika bio manji.