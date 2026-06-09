Čačak će tako do kraja juna dobiti direktnu vezu između Bulevara Tanaska Rajića i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog auto-puta, što će, kako je najavljeno, značajno unaprediti povezanost grada sa novom saobraćajnicom.

Radovi se izvode na deonici dugoj oko 220 metara, koja predstavlja poslednju kariku u povezivanju Bulevara Tanaska Rajića sa novom naplatnom rampom Moravskog koridora u Konjevićima. Posao izvodi kompanija “Strabag“, a završetak radova je planiran do Vidovdana.

- Izuzetno je važno što smo uspeli da rešimo poslednju, problematičnu deonicu. To smo postigli zahvaljujući velikom razumevanju meštana Konjevića koji su imali zemljište i objekte na ovoj trasi. Grad Čačak je napravio sporazume sa njima, čime smo ušli u realizaciju povezivanja ovog dela sa naplatnom rampom na Moravskom koridoru – izjavio je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

Prema njegovim rečima, glavni ulaz na Moravski koridor za Čačak biće iz pravca Konjevića, dok će stanovnici i privrednici iz pravca Mrčajevaca i Trepče imati mogućnost uključenja preko petlje kod fabrike “Forverk“.

Direktor JP “Gradac“ Milan Bojović rekao je da je saobraćajno rešenje projektovano tako da ne remeti funkcionisanje postojećeg Moravskog puta.

- Institut za puteve iz Beograda napravio je takvo saobraćajno rešenje da nećemo zatvarati Moravski put, što je veoma značajno za veliki broj privrednih subjekata i građana koji žive na ovom području. Nećemo imati potrebu da obilazimo tri do četiri kilometra do kružnog toka kod kompanije “Forverk“ kako bismo se uključili u svim pravcima, već ćemo to rešiti ovom kratkom vezom – rekao je Bojović.

Stevanić je istakao je da će otvaranjem Moravskog koridora grad dobiti novu razvojnu perspektivu i znatno bolju povezanost sa ostalim delovima Srbije i Evrope.

- Pre petnaest godina za Čačane je bio san da do Beograda putuju auto-putem, a sada ćemo moći da putujemo i do Grčke. Već u Konjevićima ulazimo na auto-put i odatle možemo ići širom Evrope – rekao je Stevanić.