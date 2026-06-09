Ljubitelji konjarstva stigli su iz različitih krajeva Srbije kako bi pokazali snagu svojih grla, ali i sačuvali običaje koji se prenose generacijama.

Organizatori manifestacije, Momčilo Miljić i njegov sin Nikola, ističu da je interesovanje ove godine nadmašilo očekivanja.

- Ovo je druga godina kako se okupljamo u Kotraži. Imamo više od 100 takmičarskih grla, a ljudi su došli iz svih krajeva Srbije. Štraparijadu su podržali brojni prijatelji, ljubitelji konja i ovog sporta, rekao je za RINU Momčilo Miljić, organizator Štraparijade u Kotraži.

Pored takmičarskog dela programa, posetioci su imali priliku da uživaju u druženju, tradicionalnoj gastronomiji i bogatom muzičkom programu, što ovu manifestaciju čini pravim praznikom sela i zajedništva.

Štraparijada u Kotraži još jednom je pokazala da tradicija živi onoliko koliko ima ljudi spremnih da je čuvaju i prenose budućim generacijama.