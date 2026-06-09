Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sveštenomučenika Teraponta, episkopa sardijskog.

Obratio je mnoge Grke u veru Hristovu, zbog čega je bio ljuto mučen od neznabožaca glađu, tamnicom i batinama.

Obnaženog Teraponta položiše na zemlju i vezaše za četiri suva koca, pa ga nemilosrdno biše sve dok mu meso nije otpalo od kostiju. No mučenik, ipak, osta u životu, a ona četiri suva koca ozeleneše i uzrastoše u visoka drveta, od kojih mnogi bolesnici dobijahu isceljenje.

Najzad Sveti Terapont bi zaklan kao jagnje, u vreme Valerijana, i preseli se dušom u Carstvo, da gleda slavu Božju u večnosti. Časno postrada 259. godine.