Najveća potražnja iskazana je za diplomiranim pravnicima i ekonomistima, mašinskim i hemijskim inženjerima, fizioterapeutima, ali i za konobarima, vozačima drumskih vozila, kao i zanatskim profilima poput pekara, mlekara, konditora i plastičara.

Šef odseka filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju, Milan Srbljanović, istakao je da je na evidenciji trenutno 9.597 nezaposlenih lica, uz trend smanjenja od oko sedam odsto u odnosu na isti period prošle godine.

„Najviše nezaposlenih je u Sjenici 3.233, zatim u Prijepolju 3.139, Priboju 2.213, dok je u Novoj Varoši na evidenciji 1.012 lica“, naveo je za RINU Srbljanović, dodajući da su raspisani i javni pozivi koji podstiču zapošljavanje, samozapošljavanje i stručnu praksu.

Među poslodavcima koji su učestvovali na sajmu bila je i FAP Korporacija AD Priboj, koja trenutno zapošljava oko 340 radnika.

„U prethodnih godinu dana zaposlili smo 40 novih radnika, u skladu sa proširenjem obima posla. Trenutno imamo otvoren konkurs za prijem još 25 radnika različitih obrazovnih profila“, poručilla je Danka Romandić su iz ove kompanije.

Poslodavci iz sektora usluga ukazuju na sve izraženiji nedostatak radne snage. Ugostitelj Radojica Mićović ističe da su ovakvi događaji prilika i za zapošljavanje, ali i za razmenu iskustava.

„U ovim vremenima, kada je sve manje radnika, ovakvi sajmovi su veoma značajni. Očekujemo dobar odziv i nadamo se da ćemo pronaći radnike koji su nam potrebni – pre svega konobare, šankere i pomoćno osoblje“, rekao je Mićović.

Sajam je imao i obrazovni karakter. Na dva štanda predstavile su se srednje škole iz Nove Varoši i Sjenice, kako bi budućim srednjoškolcima približile obrazovne profile i pomogle im u profesionalnoj orijentaciji.