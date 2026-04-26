Autor imena staze, meštanin Milinko Gojković, ističe da je ovo mesto jedinstveno po svom ambijentu i značaju.

- Imao sam prilike da razgovaram sa starim meštanima koji su lično poznavali patrijarha Pavla, koji je u vreme svoje teške bolesti dolazio ovde u Trepču i, zahvaljujući prirodi, vodi, hrani i celokupnom ambijentu, bolest preboleo i doživeo duboku starost. On se hranio pre svega ovom zdravom vodom i kozjim mlekom. Da, po pričanju meštana Alekse Stankovića, pio je kozje mleko i to je uticalo da ozdravi, rekao je Gojković za RINU.

Inspiracija za naziv staze, kako kaže, došla je spontano, baš na datum rođenja patrijarha Pavla.

- Da, ne znajući, to je bio 11. septembar 2016. Nedelja je bila, posle liturgije, u razgovoru sa jednim čovekom koji je napisao knjigu ‘Jovanjski krst patrijarha Pavla’, došao sam na ideju da se možda ova staza nazove po njemu. On je to prihvatio i rekao mi da je patrijarh Pavle tada rođen. I rekao mi dok smo mi pričali, on je bio sa nama. Tako da od tada ova staza nosi to ime, zaključuje Gojković.

Na kraju, uz poruku koja odzvanja kao poziv svima, dodaje:

- Obavezno dođite na ovu divnu stazu zdravlja, obasjanu suncem pravoslavlja, kraj atomske lekovite vode, u prelepo mesto odmora, uživanja i razonode, poručuje Gojković.