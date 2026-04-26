Interesovanje je veliko, a kako ističu u školi, svaki smer ima svoju posebnost i vrednost. U ponudi su opšti, vaspitački, ginekološko-akušerski i farmaceutski smer, koji učenicima nude spoj teorije, prakse i rada sa ljudima.

- Velika je zainteresovanost za sve naše smerove, ne mogu lično da izdvojim ni jedan, jer je svaki poseban na svoj način. Danas decu na jedan poseban način, kroz razgovor, informišemo o važnosti medicinskih zanimanja, ali i o značaju znanja, empatije, humanosti i ljubavi, rekla je za RINU Radmila Kurćubić, nastavnik zdravstvene nege.

Poseban akcenat stavljen je na praktična znanja i direktan kontakt sa budućim pozivom.

- Danas ih pre svega informišemo o svemu što je vezano za njihov potencijalni posao u budućnosti, od manuelnih i praktičnih veština, komunikacije, pa do važnosti etike. Učimo ih da smo svi ljudi i da je znanje moć u pravom smislu te reči, dodala je Kurćubić.

Učenici su imali priliku i da prisustvuju praktičnim demonstracijama koje su ih dodatno približile medicinskom pozivu.

- U okviru predmeta zdravstvene nege, pored teorijskog dela, imamo i praktičan deo. Deci smo pokazivali intramuskularnu aplikaciju leka, kako i na koji način treba da pristupe pacijentu i primene terapiju. Veoma je važna humanost, posvećenost radu i empatija prema pacijentima, zaključila je Bojana Đorović, nastavnik zdravstvene nege u Čačku.

Otvorena vrata Medicinske škole osim što su bila prilika za obilazak te obrazovne ustanove, deca su imala i prvi susret sa jednim od najhumanijih poziva. Znanje koje se ovde stiče ne meri se samo ocenama, već i spremnošću da se pomogne drugome.

- Važno je biti human i imati ljubav prema ljudima, jer medicinski poziv osim što je zanimanje on je i način života u kome svakodnevno pomažete drugima i činite svet boljim mestom, poručila je osmacima jedna od učenica ove škole Nikolina Karaklajić.