Kada se javila potreba da na prostranoj Vlasinskoj visoravni bude izgrađeno jezero, verovatno niko nije ni slutio da će svedočiti ćudi jedne neobične reke. Bistra voda Vlasine, začuđujuće, izvire iz jezera, koje se nalazi na nešto više od 1.200 metara iznad visine mora.

I možda to i ne bi bilo toliko čudno i neobično da matica reke Vlasine nije u blatu, koje se nalazilo na području današnjeg jezera. A opet, voda kojom je ispunjeno korito over reke izuzetno je bistra.

Upravo zato su i reka i jezero po njoj i visoravni nazvano, neobični i zanimljivi.

Put do Vlasinske visoravni vodi preko Vladičinog Hana i Surdulice. A onda mnoštvo serpentina koje putovanje čine još zanimljivijim. I kada se nakon toga ukaže Vlasinsko jezero, bude i jasnije zbog čega se svrstava među najlepša u celoj našoj zemlji.

Kratka kupališna sezona

Da bi se uživalo u lepotama Vlasinskog jezera i prirode koja ga okružuje, nije potrebno ništa osim želje i volje da se poseti. Ali da bi se uživalo u kupanju u jezeru, potrebno je “pogoditi” vreme.

Upravo zbog pozicije koju zauzima, odnosno nadmoske visine na kojoj se nalazi, Vlasinsko jezero se ne može pohvaliti naročito dugom kupališnom sezonom.

U zavisnosti od aktuelnih vremenskih prilika tokom godine, moguće je tek oko mesec dana najviše uživati u kupanju u jezeru. Ali to i dalje ne znači da Vlasinsko jezero nije atraktivno i tokom ostalih perioda godine.

Kampovanje na Vlasinskom jezeru, jedrenje po jezeru, pecanje i šetnja oko jezera, tek su neke od aktivnosti u kojima se može uživati tokom boravka. A i sam boravak u ovoj prirodnoj oazi je sasvim dovoljan da se i telo i duša okrepe.

Atrakcije u okolini

Ono što Vlasinsko jezero čini takođe zanimljivim jesu i plutajuća ostrva, koja ga krase. Lako se može dogoditi da se pejzaž relativno brzo promeni, pa da budete iznenađeni promenom lokacije ovih ostrva, koja mogu da se “otkače” i otplove na drugo mesto.

Uz Besnu Kobilu, u okolini Vlasinskog jezera nalazi se i planina Čemernik. Sasvim dovoljno za ljubitelje pešačenja i planinarenja, koji žele da otkriju predele gotovo netaknutih prirodnih lepota.

Nedaleko od jezera se, osim Surudlice, nalazi i selo Crna Trava, nadaleko poznato po neimarima koji su ostavili svoj trag širom zemlje. U blizini je i Vlasinska hidroelektrana, koju je takođe moguće posetiti.

Ipak, ono što nijednog posetioca Vlasinskoj visoravni i istoimenom jezeru i reci neće ostaviti ravnodušnim, bez sumnje je priroda, koja je ovde, u najmanju ruku veličanstvena.