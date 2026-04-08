Na južnim padinama Kopaonika, na nadmorskoj visini od 550 metara, nalazi se pravi banjski dragulj – Jošanička Banja.

Smeštena u dolini reke Jošanice, ovo je i vazdušna banja, bogata šumama u kojima preovlađuje crni bor, a proslavila se termalnim izvorima sa lekovitom vodom koji su među najtoplijima u Evropi. Nalazi se u opštini Raška, na 245 km od Beograda. Miris pare iznad reke u zimskim jutrima i pogled na šumovite padine daju joj planinsko-mediteranski šarm.

Kako stići iz Beograda?

Iz Beograda do Jošaničke Banje stiže se auto-putem Miloš Veliki do Preljine, zatim Ibarskom magistralom preko Kraljeva ka Raški, odakle se lokalnim putem skreće ka banji i vozi oko 20 km. Put traje približno 3,5 do 4 sata, u zavisnosti od saobraćaja i vremenskih uslova. Za one bez automobila, postoji autobuska linija do Raške ili Kraljeva, a zatim lokalni prevoz ili taksi do banje.

Termalni izvori Jošaničke banje poznati iz rimskog doba

Lekovita svojstva termalnih izvora u ovoj banji poznata su još od rimskog doba, o čemu svedoče arheološki tragovi u okolini. Tokom osmanskog perioda izvori su takođe bili u upotrebi, o čemu svedoči tursko kupatilo iz 17. veka, dok je ozbiljniji razvoj banjskog lečilišta započeo krajem 19. i početkom 20. veka.

Prvo stručno ispitivanje lekovitosti voda Jošaničke Banje urađeno je 1834. godine. Voda je ispitivana na Bečkom medicinskom univerzitetu, na zahtev kneza Miloša, i voda Jošaničke Banje izjednačena je sa vodama Ribarske i Brestovačke Banje.

Naredne, 1835. godine vodu je ispitao i baron Herder, kraljevsko-saksonski upravitelj rudnika, i isto nastavio ponovo 1846. godine. Tih godina u Jošaničkoj Banji su se lečili članovi porodice kneza Miloša.

Između dva svetska rata Jošanička Banja postaje sve popularnija među gostima iz tadašnje Kraljevine Jugoslavije, a posleratni period donosi izgradnju rehabilitacionih centara i hotela. Danas kombinuje zdravstveni turizam, vikend-odmor i planinski ambijent, što ovu banju svrstava među poznatije u Srbiji, ali i u regionu.

Po čemu je poznata voda

Izvori Jošaničke Banje nalaze se na vulkanskom području i rezultat su tektonskih promena. Ima ih 13, od kojih su punovodni, odnosno u upotrebi četiri i daju 30 litara vode u sekundi. Izbijaju iz pukotina stena serpentina i trahita.

Jošanička Banja je poznata po hipertermalnim izvorima čija temperatura dostiže i do 78°C, pa voda mora da se hladi kako bi mogla da se koristi. To je svrstava među najtoplije banje u Evropi. Voda je mineralna, bogata natrijumom, kalijumom, kalcijumom i drugim mikroelementima, a zbog svoje temperature i hemijskog sastava koristi se u terapijske svrhe.

Posebnost ove vode je upravo kombinacija visoke temperature i mineralnog sastava, što omogućava snažno delovanje na mišićno-koštani sistem, ali i na cirkulaciju i metabolizam. Svaka terapija se sprovodi uz konsultaciju sa lekarom, posebno zbog visoke temperature vode.

Šta se leči u Jošaničkoj banji

Terapije u Jošaničkoj Banji najčešće se koriste za lečenje:

reumatskih oboljenja,

problema sa kičmom i zglobovima,

posttraumatskih stanja i oporavka nakon preloma,

određenih neuroloških oboljenja,

problema sa cirkulacijom,

nespecifičnih bolesti pluća, naročito uz inhalacije,

periferne vaskulopatije i različitih oblika polineuropatija,

ginekoloških problema,

kožnih bolesti.

Posetiocima ovog lečilišta je na raspolaganju hidroterapija, koja osim plivanja i kupanja, uključuje i mogućnost podvodne masaže.

Šta videti u okolini?

U blizini Jošaničke Banje nalaze se brojne istorijske znamenitosti i manastiri. Prvi među njima je manastir Studenica, jedan od najznačajnijih srpskih srednjovekovnih manastira, pod zaštitom Uneska, udaljen oko 40 kilometara od banje. Tu je naravno i Kopaonik, odnosno nacionalni park koji je idealan za planinarenje leti i skijanje zimi. Na 55 km od Jošaničke Banje nalazi se Novi Pazar, grad bogate istorije, u čijoj blizini su manastiri Sopoćani i Đurđevi stupovi. Naravno, ne treba zaboraviti ni Kraljevo i manastir Žiču, koji se nalaze na 74 km od banje.

Cene smeštaja

Za razliku od poznatih banja, Jošanička Banja nudi mir. Nema gužvi, ni urbanog tempa, samo šum reke, para iznad termalnih bazena i planinski vazduh. Upravo ta kombinacija čini je idealnom za one koji žele da spoje zdravstveni oporavak sa begom iz gradske svakodnevice.

Cene smeštaja u ovoj banji su vrlo pristupačne, a zavise od tipa smeštaja, perioda boravka i opremljenosti. Smeštaj u privatnim apartmanima i sobama može se naći za 20 evra po noćenju, dok van sezone cene padaju na oko 700 do 1.500 dinara po osobi. Hotelski smeštaj je naravno skuplji, ali i komforniji.

Jošanička Banja je mala, ali ima nekoliko prijatnih mesta na kojima mogu da se jedu lokalni specijaliteti po pristojnim cenama. Na meniju su najčešće domaće pečenje i roštilj, gulaš, pasulj, domaće kiselo mleko ili sir, kao i lokalno vino i rakija. Ručak koji uključuje glavno jelo i piće najčešće košta oko 1.000 dinara po osobi, a hrana je vrhunskog kvaliteta, kupljena od lokalnih seljaka.