Junakinja ove priče je u bolnici posle pokušaja samoubistva, gde s ludačkom preciznošću uspeva da oživi dijalog rascepljene ličnosti. U nekoliko redaka Leposava Mijušković uspeva majstorski da predstavi svu kompleksnost odnosa s prijateljicom - ćutanjem, pokretima i šturim rečenicama. Dolazak tužnog i nemoćnog oca kćerki u bolnicu budi jake emocije, takve da se čini kako je Leposavino stavljanje svojih junakinja u heteros*ksualni narativ u naredne dve priče i neka vrsta iskupljenja.

U priči "Bolna ljubav" Leposava Mijušković opisuje vanbračnu vezu devojke i starijeg muškarca. Njena junakinja, svesna svojih osećanja i s*ksualnosti, jasno pokazuje da želi da uživa u slobodnoj ljubavi, preuzima inicijativu i predlaže udvaraču da uplove u vanbračnu avanturu. Po logici sveta koji takve izlete ne dozvoljava, i ova se priča morala završiti tragično - ali ovoga puta smrću junakinjinog ljubavnika.

Naposletku, u njenoj poslednjoj objavljenoj priči pod nazivom "Priča o duši s večitom čežnjom" (1907), glavni junak je muškarac, ali podjednako dezorijentisan i nesnađen kao i junakinje njenih prethodnih priča, u vanbračnoj aferi sa ženom koja je pobunjena intelektualka. Ovde je muškarac taj koji je na kraju ostavljen i nakon razlaza umire.

Naklonost Jovana Skerlića

Ove priče Leposave Mijušković, objavljene u nepune dve godine, naišle su na odličan prijem. Jedan od prvih koji je Leposavin talenat pozdravio bio je i najuticajniji kritičar tog vremena - Jovan Skerlić.

U članku "Srpska književnost" 1906. godine, Skerlić sudi da te godine nema značajnih novih imena i dela naročite vrednosti, ali ipak izdvaja ime dotad nepoznate devojke koja je u srpsku književnost ušla na najprovokativniji način:

- Mlada devojka Leposava Mijušković javila se sa tri odlične, sumorne, nemirne, gotovo neuropatske pripovetke, koje možda označavaju književni pravac, ali su svakako veoma individualne, veoma impresivne psihološko-simboličke vizije i ispovesti, pisane vrlo jednostavnim, ali pri tome i vrlo umetničkim i originalnim jezikom. Ona i pesnikinja Danica Marković predstavljaju tip moderne žene u književnosti.

Za Skerlića, Leposavine priče su radovi s retkim i originalnim osećanjima, puni intimnosti i bolne osetljivosti, koji otkrivaju "jako razvijenu samostalnu ličnost i sasvim originalan talenat". Skerlić, koji je anatemisao Disa i Pandurovića, i kome je kasnije smetala glavobolja Isidore Sekulić, afirmisao je Leposavu Mijušković, autorku verovatno prve nedvosmisleno homoerotske proze na našem jeziku, u čijim pričama nalazimo pokušaj samoubistva i mračne depresivne epizode.

Pored Skerlića, o Leposavi Mijušković je nešto kasnije pisao i Branko Lazarević, ubrajajući je među najbolje književnice tog vremena.

- Kroz svoju poeziju, gospođe Jelena Dimitrijević, i Danica Marković, i gospođice Isidora Sekulić, i Anica Savić, i Leposava Mijušković, ljuto napadaju muškarce, i žale se na njihova kosmopolitska, neverna i široka srca...

Međutim, životni i književni put Leposave Mijušković naglo se, pod nikad nerazjašnjenim okolnostima prekida: Godine 1910. ona umire. Jovan Skerlić je tada napisao:

- Rana Smrt Leposave Mijušković lišava srpsku književnost jedne lepe nade... Njen stil, književan i lep, imao je u sebi nečega ličnoga, što se skladno poklapalo sa iskreno autobiografskim karakterom njenih pripovedaka.

Skerlić je očito znao koji su elementi Leposavine proze imali autobiografski karakter.

Ko se krije iza književnog lika prijateljice iz priča Leposave Mijušković?

Njena književna i životna povest, po svemu sudeći, ne može do kraja biti osvetljena bez pažljivijeg pogleda na njen odnos s prijateljicom Ljubicom Rakić.

Leposava Mijušković i Ljubica Rakić su iz Jagodine. Zajedno su otišle da studiraju u Cirih, odakle se, verovatno početkom 1910, vraćaju u rodnu Jagodinu i u jednom selu zapošljavaju kao učiteljice. Njih dve su po svim svedočenjima bile nerazdvojne, a beogradska i jagodinska čaršija znale su štošta o ovom odnosu, što možemo slutiti iz škrtih zabeležaka iz tog perioda. Nekoliko meseci kasnije, 26. marta 1910, Leposava umire. Kao zvaničan uzrok smrti porodica je navela tuberkulozu.

Svedočenje prijateljice

Nakon smrti Leposave Mijušković, zagrebački "Savremenik" 1910. godine donosi punih šest stranica o njoj iz pera Elze Kučere, Leposavine prijateljice sa studija u Cirihu i jedne od prvih žena iz Hrvatske s doktorskom titulom. Ovaj tekst, kojim se u jednom svom radu bavi Slavica O. Garonja-Radovanac, jedini detaljnije osvetljava ličnost i sudbinu Lepe Mijušković.

Evocirajući sećanje na mrtvu prijateljicu, "ponosnu djevojku koja neće i ne može da se svija", kako kaže, ona priče "Utisci života" i "Blizu smrti" povezuje s Leposavinom intimom.

Čitajući njene priče u biografskom ključu, Elza Kučera pominje "potresno tužnu priču o bolnoj ljubavi", o kojoj je Leposava pisala:

Elza Kučera opisuje kako se u Cirihu 1906. upoznala s Leposavom na "subotnjem skupu 'Gorskog vijenca'", i postala s njom bliska:

- Vitka, oštra pojava neobično blijeda lica, napola zatvorenih, pronicavih očiju. Čelo joj je bilo visoko, isprekidano dubokim borama, - premda se inače vidjelo da je još vrlo mlada, - tamnosmeđa kosa glatko počešljana i savita... Pristupila mi je napola izvjedljivo napola ironički... Pružila mi je naglo nervoznu, snažnu ruku, činilo mi se, željezo bi mogla da savija. Pozdravih je možda za trun toplije, nego što se obično pozdravljaju novi došljaci u đačkom krugu, valjda što sam osjetila da je jedna od onih, koje dolaze jer ih goni želja za širim vidicima, za intenzivnijim duševnim životom, a ne zato da se poslije lakše proture životom, ili jer im se čini otmjeno studirati u inozemstvu... Razdražljiva, bolesna pomalo i neotesana učiteljica iz provincije, mislili su mnogi, premda se slabo tko usudio da to otvoreno prizna. A ona je prezirala te 'sitničave, kukavne, ćiftinske' duše, koje su nestajale u osobnostima, a nisu imale ni toliko hrabrosti da se prikazuju onakovima kakovi uistinu jesu... 'Tako malo ljudi ima među nama', govorila mi je često. 'Da li ih uopće ima?' Glasno, gorko bi se nasmijala. 'I sve te fraze, sve te laži, koje nose u srcu i na jeziku!' Od ljudi je uopće gotovo nadčovječno mnogo zahtijevala, a kad toga nije bilo, onda je mučila i njih i sebe. I nije marila, što ih muči. Nešto demonskoga se u takovim časovima javljalo u njenome biću. Kršila je individualnost onih koje je voljela, želeći da ih posve povuče za sobom, a onda ih je opet prezirala, ako nisu znali da se odhrvaju sugestivnoj snažnoj njenoj osobnosti. Tako je u vječnoj trzavici prolazila životom.

Kako je Leposava radila i pisala Elza Kučera opisuje sledećim rečima:

- Inače je volila da se zavuče u svoju sobu, da se izvali u naslonjač, zavije u gusti oblak dima, paleći smotku za smotkom, i tako da radi. Anatomskim je tad nožem raščinjavala svoju vlastitu dušu. Tjedni su prolazili, a da nije izlazila, kad bi htjela da štogod napiše. Niti je pravo jela niti spavala. Tu nisu pomagali ni razlozi - ni molbe. Trgala je, što bi napisala, i opet bi pisala...

Elza i Leposava ostale su u kontaktu i pošto se ona vratila u Srbiju.

- Poslala mi je još nekoliko lijepih pisama iz Srbije. Voljela je tu svoju domovinu gotovo onom fanatičkom ljubavi zanesenih Ruskinja, koja ni od čega ne zazire - piše Kučera i citira iz pisma koje joj je Leposava napisala:

Kučera u tekstu pominje Ljubicu Rakić s kojom je Leposava živela u Cirihu, "u udobnoj sobi sa dalekim vidikom na grad i na jezero", i opisuje je sledećim rečima:

- Tiha, ozbiljna njena drugarica sa finim srpskim profilom, sa svilenim, crnim vlasima i još crnijim dubokim očima bila je vazda uz nju, a nikad se nije isticala.. Već su od djetinjstva prolazile ovako dobrim i zlim. To se činilo tako nužno, tako prirodno, a opet, kad se čovjek zamislio, tako rijetko i neobično....

Vest o Leposavinoj smrti Elza Kučera dobila je od Ljubice Rakić.

Tajna o smrti Leposave Mijušković

Ljubicu pominje i književnica Milica Janković u nedovršenom intervjuu koji je s njom radio Branimir Ćosić i u kome je bilo reči i o Leposavi Mijušković.

- To je bio jak talenat, ali je rano umrla... Bila je vrlo nesrećna - reći će Ćosiću Milica Janković, a podvučeno ime Leposavine tajanstvene prijateljice u rukopisu intervjua i danas provocira.

Novi detalji o sudbini Leposave Mijušković iskrsli su tek 1996. Kada su Dobrica Milićević i Živorad Nikolić pripremali objavljivanje Leposavinih sabranih dela (četiri priče i tri pesme) u jednoj knjizi, kontaktirali su s njenom porodicom i saznali dotad nepoznate činjenice o njenom životu i kraju.

Leposavina bratanica Nadežda Mijušković, beogradska profesorka muzike, otkrila je dugo čuvanu porodičnu tajnu - njena tetka Lepa umrla je od posledica rane zadobijene u dvoboju:

- U dvoboju Ljubica pogodi Leposavu u grudi... Spasli su joj život. Međutim, od posledica ranjavanja Leposava se teško razboli i - umre. Moj otac Mika 'sredio' je da u zvaničnim dokumentima piše da je umrla od tuberkuloze...

Kako se u porodici pričalo, uzrok zavade među prijateljica bio je jedan oficir u koga su obe bile zaljubljene. Kao rešenje, Leposava je prijateljicu izazvala na dvoboj. U njemu je bila ranjena, i ta rana joj je prekratila život. Međutim, da li je uzrok svađe Leposave i Ljubice zaista bio pomenuti oficir? Ostaje prostora za zdravu sumnju s tim u vezi.

Šta je istina o dvoboju dve žene?

Elza Kučera u pomenutom tekstu sugeriše se da su priče Leposave Mijušković u većoj meri autobiografske, odnosno da su se Leposava i njena prijateljica uistinu sukobile zbog nekog muškarca, ali možda ne zato što su obe bile zaljubljene u njega, već zato što je Leposavi smetalo što je njena prijateljica poželela da se izvuče iz zabranjene veze s njom i ode s muškarcem, i zato što je shvatila, kako to kaže u "Utiscima života" - da je ona, moj uzvišeni prijatelj, najobičnija ženska sa svim strastima, i lažna, lažna sva!

Kako je Ljubičin i Leposavin odnos tačno izgledao možemo samo pretpostavljati - da li je u pitanju neuzvraćena ljubav, Ljubičina ili Leposavina prema onoj drugoj, ili zaljubljenost dveju devojaka u istog mladića, ženski rivalitet, ili možda sve to skupa?

Kako bilo, zanimljivo je da je početkom 20. veka jedna tako delikatna stvar kao što je mogući ljubavni odnos dve žene bio poznat široj javnosti, pa i u elitnim književnim krugovima. A gotovo je fantastična zamisao o dvoboju između dve žene u Srbiji pre više od jednog veka, i to zbog neuzvraćene ljubavi. Sve ukazuje na to da je verovatnije bio u pitanju intimni obračun, koji su porodice ovih revolverašica kasnije herojski krstile dvobojem, ne bi li skandaloznom događaju dale jednu blažu notu. Tiha Ljubica Rakić, zato što je duže poživela, naknadno se otkriva kao pobednica u dvoboju.

Danas se ne zna gde je Leposavin grob, niti gde je završila njena zaostavština.

Ljubica Rakić se posle Leposavine smrti vratila u Cirih, gde se i udala, i tada joj se gubi svaki trag. Međutim, možda negde u fiokama Ljubičinih naslednika leže ostavljeni tekstovi Leposave Mijušković, čije bi otkrivanje značilo jednu drugačiju istoriju srpske književnosti.