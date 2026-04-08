Preko četiri decenije, u gradu Užicu, na Trgu Partizana, impozantna građevina neobičnog oblika i visine dominira ovim prostorom i predstavlja jednu od najistaknutijih građevina u čitavoj zapadnoj Srbiji.

Reč je o hotelu Zlatibor koji je rađen po projektu poznate arhitektkinje Svetlane Kane Radević.

Realizacija između dve žene

Betonski neboder dobio je ime po obližnjoj planini Zlatibor, a ideja za njegovu gradnju javila se još 1958. godine, u ranim fazama planiranja projekta za Trg Partizana. Međutim, proces stvaranja hotela na trgu u Užicu je odlagan dugi niz godina.

Sa izgradnjom je započeto 1979. godine, a hotel je svečano otvoren 1981.

Na konkursu za izgradnju budućeg simbola grada Užica, kandidatkinje su bile dve žene, koje su u to vreme slovile za najbolje u domenu arhitekture - Svetlana Kana Radević i Jovanka Jeftanović.

Upečatljivi predlog Radevićeve je pobedio zbog vizuelne i estetske snage, izbora materijala i velike doze inovativnosti u arhitekturi tadašnje Jugoslavije.

Raketa koja leti u budućnost i napredak

Jedinstveni karakter projekta Radevićeve ogleda se u "ogoljenoj" betonskoj fasadi koja zauzima čitavu površinu građevine.

Objekat oštrih ugaonih nagiba, dinamičnog oblika, odaje utisak izbijanja iz zemlje, te uzdizanja u nebesa. Tanki prozori zgrade dodatno doprinose osećaju leta u visinu.

Konačni rezultat je oblik rakete koja leti u nebo, ka zvezdama, te se logično nameće simbolika stremljenja ka progresu i budućnosti.

Hotel Zlatibor spada u dela arhitektonskog stvaralaštva Svetlane Kane Radević po kojem će ova dama biti poznata za i nakon života.

Ništa manje impozantna bila je i unutrašnjost hotela Zlatibor. U petnaestospratnicu smešteno je 148 soba, dva restorana, plesna dvorana i barovi. Postao je ekskluzivno mesto za noćne izlaske Užičana, ali i boravište brojnih turista.