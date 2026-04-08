Svi teže da im uskršnja pogača ispadne kao sa interneta, a sada je to i moguće.

U nastavku vam donosimo recept Dijane Glogonjac koja je upisana kao @dijana_glogonjac za njenu tradicionalnu pogaču koji je prepisala od bake.

Potrebno je:

1 čaša jogurta

1 čaša mleka

½ čaše ulja

1 kašika suvog kvasca

3 kašike kisele pavlake

1 kašičica šećera

1 kg brašna

1 prašak za pecivo

malo soli

malo susama

2 jajeta

150 g putera

Priprema:

Jogurt, mleko, kvasac i šećer sjedinite, pa stavite na ringlu da se blago zagreje. U to dodajte dve-tri kašike brašna, dobro promešajte i ostavite pola sata da se kvasac aktivira. Nakon toga u ovu smesu dodajte i ostale sastojke, dobro zamesite testo i opet ostavite pola sata na toplom.

Naraslo testo razvucite oklagijom u veći pravougaonik i preko njega rasporedite narendani puter. Testo uvijte u rolat, pa oštrim nožem secite komadiće. Odvojeno umutite dva jajeta. Svaki komadić testa premažite jajetom odozgo i sa strane, pa ređajte u okrugao pleh blago ih preklapajući.

Kad složite pogaču, sve premažite preostalim umućenim jajima i pecite oko pola sata na 200 stepeni. Pečenu vruću pogaču uvijte u čistu salvetu i ostavite da se prohladi.