Sremuš se naziva još i divlji beli luk (sadrži etarsko ulje sa sumpornim jedinjenjima koje je po sastavu slično belom luku) ili medveđi luk, jer po narodnom verovanju ovo je prva stvar koju medved pojede kad se probudi posle dugog zimskog sna , kaže na svim Instagram nalogu čuveni travar i novinar Momčilo Antonijević i navodi da je još jedan dokaz da životinje instinktivno znaju šta je dobro za njihovo zdravlje. Sremuš je, naime, idealno sredstvo za čišćenje organizma od toksina nakupljenih tokom zimskih meseci.

- Sremuš je fantastično biljno sredstvo za bakterijske i za virusne infekcije. To je prirodni antibiotik koji kad se koristi u svežem stanju efikasno uništava bakterije, gljivice i viruse. Zahvaljujući isparljivim fitoncidima, stimuliše imuni sistem, a pored snažnog antiseptičnog i antimikrobnog dejstva, sremuš razređuje krv, snižava nivo holesterola i spušta povišen pritisak. Posebno se preporučuje srčanim bolesnicima i onima koji imaju zakrčene krvne sudove - sugeriše Momčilo i otkriva recept za kapi od sremuša koje pomažu krvnim sudovima i jačaju srce.

Kapi od sremuša za čišćenje krvnih sudova

Potrebno vam je:

2 veze sremuša (100 g)

250 g stoprocentnog alkohola Priprema

Listove sremuša stavite u teglu, nemojte ga seckati, već ga samo prepolovite rukama. Prelijte alkoholom, zatvorite, promućkate i ostavite da stoji na tamnom i hladnom mestu 12 dana. Potrebno je da češće mućkate ove kapi, a posle 12 dana ih procedite.

Upotreba

Upotrebljava se tako što se 15 kapi sipa u jednu šolju čaja od lanenog semena. Ovaj čaj ćete dobiti tako što jednu kafenu kašičicu celog lanenog semena prelijete šoljom ključale vode, promešate, poklopite i ostavite da stoji pola sata. Procedite i u to dajte kapi od sremuša. Pije se tri puta na dan po 15 kapi i na taj način ćete vrlo brzo pomoći svojim krvnim sudovima, ali i ojačati imunitet, navodi Momčilo Antonijević.

Napomena