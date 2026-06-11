Staro verovanje: Ovu reč nikako ne izgovarajte -privlači bedu

Propali smo.“ Te dve reči vaša baba nikada ne bi izgovorila naglas u svojoj kuhinji, ma koliko tanak bio novčanik tog meseca. Narodno verovanje kaže da reč „propast“ privlači bedu i nesreću pravo u dom, kao da je pozovete za sto. Zvuči kao sujeverje, i jeste. Ali ono što se krije iza tog verovanja danas zovemo nečim mnogo ozbiljnijim.

Reč o kojoj govore stari nije psovka ni kletva. To je obična, svakodnevna reč koja vam izleti kad pregorite sijalicu ili kad vam zakasni autobus: „Propade mi dan.“ Naše bake su verovale da time sami sebi otvarate vrata zloj sreći. Glasno izgovorena beda, govorile su, ostaje u zidovima.

Zašto baš „propast“ navlači zlu sreću po starom verovanju?

U srpskim selima postojalo je nepisano pravilo: o lošem se ne priča naglas za trpezom. Domaćica koja bi rekla „nemamo ništa“ ili „propali smo“ verovala je da time priziva još goru godinu.

Reč se, po tom shvatanju, lepi za kuću kao čađ za tavanicu. Zato su umesto toga govorili „biće bolje“ ili „snaći ćemo se“, čak i kad u špajzu nije bilo skoro ničega.