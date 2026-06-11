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SLAVIMO VELIKU SVETITELJKU I MUČENICU: Ispoštujte ove običaje
RINA

SLAVIMO VELIKU SVETITELJKU I MUČENICU: Ispoštujte ove običaje

06:15
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Autor:  Jadranko Žugić

Danas se obeležava Prepodobna mučenica Teodosija Tirska. Ona je hrišćanska mučenica s početka 4. veka.

 

Dok su jednom, za vreme vladavine cara Maksimijana, u Kesariji Palestinskoj stajali mnogi hrišćani vezani pred pretorijom, pristupila im je ova devica Teodosija i hrabrila ih za smrt mučeničku. Kada su vojnici čuli šta ona govori, odveli su i nju pred sudiju. Razjaren sudija je naredio da joj obese kamen o vrat i bace u dubinu morsku. Postradala je 308. godine.

U hrišćanskom predanju se pominje da su je anđeli Božji izneli živu na obalu. Kada se ona opet javila sudiji, on je naredio da je poseku. U hrišćanskoj tradiciji pominje se i da se iduće noći javila sveta Teodosija svojim roditeljima, sva u nebeskom sjaju, okružena mnogim drugim spasenim devojkama, i rekla:

- Vidite li, kolika je slava i blagodat Hrista moga, koje ste me hteli lišiti?

A to je rekla roditeljima jer su je oni odvraćali od ispovedanja Hrista i mučeništva.

Velika je bila neustrašivost svetih ljudi i svetih žena. Ni bolest, ni tamnica, ni izgnanstvo, ni muke, ni poniženja, ni mač, ni ponor, ni oganj, ni vešala, nisu mogli pokolebati uzvišeni mir duša njihovih, čvrsto privezanih za Hrista. Kada je car Julijan odstupio od vere i počeo činiti pustoš od Hrišćanstva širom cele Rimske carevine, sv Atanasije Veliki mirno je o njemu rekao vernima: "Oblačak - proći će!".

 

 

 
 
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