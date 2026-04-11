Dok je ženu varao, naš kralj nije očekivao da će dobiti sina: Trebao da bude i on kralj, pa skončao zaboravljen u bedi

Iako je bio sin kralja Milana i uprkos tome što su njegov polubrat i njegova supruga kraljica Draga bili bez naslednika, Đorđa njegov polubrat nikada nije video kao mogućeg naslednika prestola. Umesto toga, govorilo se da su mogući izbori kraljičin brat Nikodije Lunjevica i crnogorski princ Mirko, koji je bio oženjen Natalijom Konstantinović, unukom princeze Anke Obrenović.

Nakon ubistva kralja Aleksandra i kraljice Drage 1903. godine, presto Srbije je ponuđen princu Petru Karađorđeviću, čija je porodica decenijama bila u sukobu sa dinastijom Obrenović. Kao jedini muški potomak Obrenovića, Đorđev staratelj grof Eugen tvrdio je da ga je kralj Milan legalno usvojio i da je kao takav jedini legitiman da nasledi presto. Đorđe je imao podršku u Srbiji nakon regicida(kraljeubistva), sa svojim pristalicama koje su objavljivale proklamacije u Beogradu i borile se sa pristalicama novog kralja Petra Karađorđevića.

Iako su postojali izveštaji da su Đorđe i njegova majka prešli u Srbiju, ništa se od toga nije dogodilo, a osmanski sultan je savetovao njegovu majku da ga skloni sa ulice zbog straha od atentata.

Nakon što su mu pretenzije na presto propale, Đorđe se povukao iz javnosti. Putovao je po Evropi i zapadao u dugove. Na kraju je pao u siromaštvo, pokušavajući da preživi radeći razne poslove, kao što je rad u štalama i profesionalno džokejstvo, pevanje u kafanama i gluma, sve dok ga policija nije primorala da odustane od ovih poslova zbog činjenice da se predstavljao kao princ.

Na kraju je Đorđe radio kao konobar i portir u vagonima za spavanje u Orijent Ekspresu. Njegovo ime se ponovo pojavilo u javnosti tokom Prvog svetskog rata, kada je januara 1916. godine lažno prijavljeno da su ga Nemci i Austrougari proglasili kraljem Srbije.