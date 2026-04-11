Taj dan bio je poznat kao "bekrijska slava", običaj koji je u teoriji imao religijsko opravdanje, vezano za molitve za rod vinograda i šljivika, ali je u praksi prerastao u sirovo i nemilosrdno nadmetanje u opijanju . I ne samo to. U njegovom središtu nalazilo se i brutalno iskorišćavanje najsiromašnijih slojeva tadašnjeg društva.

Većina Beograđana na ovu pojavu gledala je sa gađenjem, smatrajući je ružnim odrazom vremena i društva. Ipak, za određeni sloj ljudi kako za one bez posla i perspektive, tako i za imućne koji su tražili zabavu to je bio događaj koji se nije propuštao.

Iza svega nije stajala nikakva tradicija u izvornom smislu, već jasno organizovan sistem zarade. Vlasnici kafana koristili su ovu priliku da privuku goste, podstaknu potrošnju i sklapaju poslove. Glavni "resurs" bili su ljudi koji su već bili zarobljeni u alkoholizmu. Njihova zavisnost pretvarana je u spektakl.

Kladili se na ishod, kao da je reč o predstavi, a ne o ljudskim sudbinama

Ti nesrećni ljudi bivali su podstaknuti, pa i nagovarani, da učestvuju u svojevrsnim takmičenjima, gde je cilj bio jednostavan popiti više od drugih. Ulog je bio opasan, a granica često fatalna. Nije bilo retkost da se takmičenje završi gubitkom svesti, čak i života.