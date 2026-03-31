Ovo staro, zaboravljeno žensko ime možda ima najmoćniju simboliku od svih, ali kako je vreme prolazilo, tako je padalo u zaborav.

"Birajte imena za svoju decu kao da će jednog dana neka ulica dobiti njihovo ime", rekao je čuveni Duško Radović. To je zaista jedan od najlepših, ali i najozbiljnijih izazova za roditelje.

Većina ljudi uzima u obzir kako će se ime uklopiti uz prezime, kakav bi nadimak mogao da proizađe iz njega, koliko će biti snažna simbolika, da li je dovoljno autentično... A, da li ste čuli da je neko u poslednje dve decenije krstio svoju ćerku, na primer, Ikonija?

"Bićete ono što vam je ime", govorili su stari Rimljani, i verovatno odatle potiču običaji ili kriterijumi za izbor. Svetski trendovi, lični afiniteti, poštovanje tradicije – šta god da je u pitanju. Roditelji koji su u nedoumici mogu da pogledaju u crkveni kalendar, koji ima nekoliko jedinstvenih primera. Ikonija je među njima.

Ovo ime samo po sebi otkriva da je u tesnoj vezi sa hrišćanstvom i duhovnošću.

Pošto je u prošlosti postojalo duboko ukorenjeno verovanje da reč ima nekakvo magično dejstvo, roditelji su pokušavali da svojoj deci daju snažna imena koja će im uliti snagu na njihovom životnom putu.

Čak bi i sam koren reči rekao da je njihovo značenje povezano sa tradicijom i verom, a upravo je to slučaj sa jednim od najlepših, danas gotovo izumrlih ženskih imena.

Ime Ikonija izvedeno je od grčke reči "eikon", što znači "lik svetitelja". U prenesenom smislu, Ikonija je lepa, krasna, prekrasna kao ikona, ona pred kojom se pada na kolena. Prema tradiciji, ovo je bilo ime jedne od sestara kosovskog junaka Miloša Obilića, koja je, u spomen na svog brata, podigla manastir Kaona nedaleko od Šapca.