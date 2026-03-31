Kačamak je tradicionalno jelo sa naših prostora, a nekada je važio sa „sirotinjsku hranu“. Vremena su se promenila i kačamak je danas rado viđen gost na trpezi, jer se brzo sprema, veoma je zdrav i ukusan.

Recept za ovo jelo je vrlo jednostavan i pre svega ekonomičan, a tradicionalni način pripreme je promenjen samo sa jednom namirnicom – maslacem.

Maslac kačamaku daje posebnu notu i verujemo da će vam se kombinacija ukusa veoma dopasti.

Kačamak - sastojci:

4 šolje vode 1 kašičica soli 1 šolja žutog kukuruznog brašna 3 kašike maslaca

Kačamak - priprema:

U šerpu stavite vodu i dodajte so, pa ostavite vodu da proključa.

Kada voda proključa, polako, sve vreme mešajući, sipajte kukuruzno brašno.

Smanjite temperaturu i sve vreme mešajte dok voda ne ispari, a brašno se dovoljno ne zgusne.

Šerpu sklonite s vruće ringle, pa dodajte maslac i sve dobro promešajte.

Kačamak služite topao sa mladim sirom ili kiselim mlekom.