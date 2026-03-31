O počecima Novog Hopova nema mnogo istorijskih tragova. Kao što je to slučaj i sa mnogim drugim manastirima Fruške gore, legende kraja njegov nastanak vezuju za sam kraj 15. veka i porodicu Branković, tačnije za despota Đorđa koji je u monaštvu dobio ime Maksim.
Najveća svetinja Novog Hopova
Najveću svetinju Novog Hopova predstavljaju mošti Svetog Teodora Tirona koje se, sa kraćim prekidima, na ovom mestu, u kivotu levo od oltara, čuvaju već vekovima.
Reč je o jednom od najstarijih hrišćanskih svetitelja. Teodor Tiron živeo je krajem 3. i početkom 4. veka kada je ubijen. Njegove mošti su iz Azije prenete u Vlašku, pa zatim na Frušku goru.
Moguće je da su tokom 16. veka prvo bile pohranjene u manastiru Staro Hopovo. Podataka o počecima ovog manastira ima jako malo, ali neki istorijski izvori navode da su mošti u starom, drvenom kivotu boravile na ovom mestu u prvim decenijama 16. veka, a da su tek onda prenete u Novo Hopovo gde se i sada nalaze.
Ne zna se tačno kada se to dogodilo. Kao svetinja Novog Hopova prvi put se pominju 1555. godine.
Danas, reč je o najstarijim moštima koje se čuvaju u Srbiji.
