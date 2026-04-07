Postoje jela koja ne traže mnogo, a daju sve - upravo takva je moravska salata. Nastala iz jednostavne kuhinje juga Srbije, ova salata nosi u sebi miris zrelog paradajza, pun ukus pečenih paprika i kremasti sir koji budi apetit već na prvi pogled. Nema komplikacija, niti skupih sastojaka – samo ono najbolje što priroda daje i što svaka kuća ima.

Bilo da se nađe pored tek pečenog mesa, uz nedeljni ručak ili kao brz i lagan obrok, moravska salata uvek pronađe svoje mesto na trpezi. Upravo u toj jednostavnosti krije se njen šarm - pravi se brzo, a ukus ostaje dugo u sećanju. Ovo je recept kom se vraćamo bez razmišljanja, jer podseća na detinjstvo, porodicu i onu staru, proverenu kuhinju koja nikada ne razočara.

Moravska salata

Sastojci:

5–6 zrelih paradajza

4 veće pečene crvene paprike

1 sveža paprika

2 mlada crna luka (sa percima)

150 g belog sira

dva čena belog luka

1 ljuta pečena paprika

tri kašike ulja

kašika sirćeta (po ukusu)

so po ukusu

svež peršun (po želji)

Priprema:

Paradajz isecite na kocke ili kriške i stavite u veću činiju. Pečene paprike očistite i isecite ih na trake, a mlad crni luk na kolutiće (zajedno sa percima) i dodajte paradajzu. Po želji, u salatu dodajte i jednu svežu papriku iseckanu na trake i obavezno dva očišćena i iseckana čena belog luka. Na kraju dodajte iseckanu ljutu pečenu papriku.

Sve lagano promešajte, posolite, pa dodajte ulje i sirće. Zatim izmrvite beli sir preko salate i pažljivo sjedinite sve sastojke. Opciono, preko salate sipajte seckani peršun i uživajte u raskošnom ukusu.