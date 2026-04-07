U narodu vlada mišljenje da nijedna biljka ne čisti tako dobro sistem za varenje i krv kao ova. Zato opravdano nosi titulu najzdravije biljke proleća. Sremuš ima veliko lekovito dejstvo, a kažu da ga i medvedi traže kad se probude iz dubokog zimskog sna da bi njime očistili želudac, creva i krv, pa je otud i jedno od narodnih imena ove biljke medveđi luk. Pošto sušenjem gubi svojstva, treba ga jesti isključivo u svežem stanju. Za sremuš kažu da spada u jednu od 12 najlekovitijih biljaka na svetu.
Počinje mu sezona
Posle hladne zime, fantastičnom brzinom čisti organizam od štetnih materija jer sadrži obilje eteričnih ulja, vredne mineralne soli, šećer, vitamin C, karotin, belančevine, masti i alicin. Lekoviti delovi biljke su mladi, prolećni listovi, koji se beru krajem marta, u aprilu i maju, kao i lukovice, koje se skupljaju u letnjim i jesenjim mesecima.
Lekovito dejstvo
Terapeutsko delovanje ove biljke jednako je dejstvu belog luka, a za to je zaslužna visoka koncentracija eteričnih ulja koja sadrže sumpor (alicin). Smatra se da povoljno deluje u lečenju arterioskleroze, visokog krvnog pritiska i niza želudačnih i crevnih tegoba, kao i bolesti jetre.
Uzimanje ekstrakta sremuša pokazalo se korisnim u terapiji mnogih bolesti disajnog sistema (bronhitis i astma), jer pomaže da se lakše izluči višak sluzi iz pluća, pa se tako omogućuje iskašljavanje i lakše disanje. Delotvoran je i kao lek protiv crevnih parazita kod dece, a stimuliše i rad želuca i creva. Uspešno se primenjuje kod hematoma i otvorenih rana koje teško zarastaju. Kao i beli luk, sremuš ima antibakterijsko dejstvo.
U kuhinji
Listovi sremuša mogu se upotrebiti kao dodatak salatama ili varivu, mogu se pržiti s jajima, dodavati namazima, poput maslaca ili krem sira, a mogu se upotrebiti i kao začin za čorbe i supe. Takođe, sremuš se može spremati kao spanać ili kao zelena salata. Ukoliko protrljate bilo koji deo biljke medu prstima, osetićete karakterističan miris belog luka. Sremuš je već počeo da se prodaje na pijacama, pa iskoristite ove mesece da ga što češće konzumirate.
Za šta je sve dobar
- Glava - ublažava glavobolju, usporava proces starenja, štiti od moždanog udara.
- Pluća - olakšava tegobe kod respiratornih bolesti i iskašljavanja.
- Srce - jača srce i krvne sudove, prevenira kardiovaskularna oboljenja, arteriosklerozu, štiti od infarkta, reguliše krvni pritisak.
- Krv - snižava loš holesterol i masnoće u krvi, čisti krvotok.
- Stomak - smanjuje tegobe kod gastritisa i čira, podstiče lučenje supstanci koje štite sluzokožu želuca, pozitivno deluje protiv parazita, normalizuje crevnu floru, prevenira bolesti jetre i organa za varenje.
