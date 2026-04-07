Danas je jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika koji se slavi u znak sećanja na „blagu vest“. Prema crkvenom učenju, arhanđel Gavrilo je objavio Bogorodici da je Duh Sveti nju odabrao da bude majka Isusu Hristu.

Hrišćani veruju da je arhangel Gavrilo rečima „Raduj se, Blagodatna, Gospod je s tobom“, otvorio istoriju Novog zaveta kojom počinje spasenje čitavog čovečanstva.

Na Blagovesti se u nekim krajevima Srbije još održao običaj da se što ranije ustaje, čak u samu zoru.

Dan treba da počne pesmom devojaka, a da se završi opštim veseljem cele porodice i čitavog mesta. Verovanje je da se na ovaj dan treba umiti u potoku ili reci, a da treba izbegavati češljanje i kupovinu nove obuće.

Prema pričama starijih, u noći uoči Blagovesti mogu se videti vatre koje gore na mestima gde je skriveno neko zakopano blago.

Dok Blagovesti ne prođu, ljudi se još boje zime. Od ovog dana, prema verovanju, i priroda se budi.

Blagovesti treba posvetiti Bogu i proslavljanju života i nikako ne treba raditi. Stariji kažu da je ovo toliko veliki praznik da na njega "ni ptice u šumi ne savijaju gnezda".

Zbog verovanja da se na ovaj dan i gmizavci bude iz zimskog sna, narod kaže da na Blagovesti nikako ne treba spominjati zmije.

I Blagovesti, kao i neki drugi praznici, "ukazuju" kakva će godina biti: Ako je nebo vedro - biće rodna godina, a ljudi zdravi.

Blagovesti spadaju u "ženske praznike", te se veruje da ovaj dan žene treba da u kuću unesu cvet koji se naziva Bogorodičin cvet, te da će upravo ovaj čin privući blagostanje i sreću.

Blagovesti su, uz Cveti, jedina dva dana kada je dozvoljeno jesti ribu tokom Vaskršnjeg posta.

Iako možda ne verujete u ove običaje, ipak današnji dan provedite pored svojih najdražih. Pričajte, šalite se i smejte se. Kažu da se ljubav tako višestruko vraća.