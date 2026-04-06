Da bi se jajima moglo kucati, da farba ne bi prodrla unutra i da bi bila uspešno obojena i ukrašena, ljuska treba da bude potpuno neoštećena. Z ato iskusne domaćice koriste trikove u kuhinji. One znaju kako da jaja ne pucaju tokom kuvanja.

Postoji nekoliko saveta koje treba pratiti kako da jaja ne pucaju, a uspeh sigurno neće izostati te ćete na svoju trpezu za predstojeći praznik izneti cela, lepo obojena jaja.

Ostavite jaja na sobnoj temperaturi

Pre svega jaja koja ćete farbati, nekoliko sati ranije izvadite iz frižidera i ostavite ih na sobnoj temepraturi. Hladna jaja češće pucaju u dodiru sa toplom vodom.

Osim toga, za Vaskrs je najbolje koristiti jaja koja su stara nekoliko dana, jer ćete ih lakše oljuštiti.

Na dno šerpe stavite presavijenu kuhinjsku krpu ili tanji peškir, jaja poređajte nežno, ali tako da budu gusto složena, kako se pri kuvanju ne bi podzala ili međusobno udarala, i tako izbegnite pucanje.

Pola supene kašike soli stavite na litar vode u kojoj će se jaja kuvati. Ovaj trik služi da iako neko jaje pukne, belance neće iscureti već će se zgrušati, a takvo jaje je moguće obojiti. Osim toga, kuvana jaja čija je ljuska pukla moći ćete da iskoristite i za predjela, rolate sa mesom, razne salate.

Šerpu nalijte vodom, stavite so, ringlu uključite na srednju jačinu i sačekajte da voda počne da vri. Kada proključa jaja kuvajte na tihoj vatri od 10 do 15 minuta.

Kuvana jaja potom ofarbajte i ukrasite željenom bojom i tehnikom.