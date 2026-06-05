Kako prvi pravi letnji talasi stignu, vlasnici balkonskog cveća često se suočavaju sa istim problemom – zemlja u saksijama se brzo suši, a biljke počinju da vene i gube cvetne pupoljke. Posebno su ranjive viseće saksije koje tokom dana trpe direktno sunce i vetar.
I dok mnogi pokušavaju da reše problem čestim zalivanjem, iskusni baštovani poslednjih godina sve češće koriste jednostavan, ali efikasan trik koji pomaže zemlji da dugo zadrži vlagu. Najlepše je što za to nije potrebno ništa skupo – dovoljan je običan kuhinjski sunđer.
Tokom vrućih letnjih dana, manja saksijska biljka brzo gubi vodu, naročito:
- na terasama okrenutim ka jugu
- u visećim žardinjerama
- tokom vetrovitih i sparnih dana
- kada je stalno izložena suncu
Korenima manjeg prostora brzo nestaje vlaga, pa listovi i cvetovi vene. Zato mnogi traže trikove koji pomažu da zemlja zadrži vlagu što duže.
Sunđer – mali rezervoar vode za biljke
Baštovanka Elizabet Mekoj, osnivačica projekta „A Forest Garden“, otkrila je da obični kuhinjski sunđeri mogu znatno produžiti vlažnost zemlje. Sunđer upija višak vode prilikom zalivanja, a potom je polako oslobađa zemlji kada biljka počne da se suši. Na taj način koren dobija dodatnu vlagu i tokom najtoplijih dana.
Kako primeniti trik:
- Uzmite obične kuhinjske sunđere bez hemikalija i deterdženta.
- Isecite ih na manje delove.
- Rasporedite ih po dnu saksije.
- Stavite deo i uz ivice gde se zemlja najbrže suši.
- Sipajte zemlju i posadite biljku kao i obično.
Kada zalijete biljke, sunđeri će upijati vodu i polako je oslobađati, držeći biljke hidriranim i bujnim.
Koje biljke najviše vole ovaj trik?
Ovaj metod posebno je koristan za:
- muškatle
- petunije
- surfinije
- begonije
- viseće cvetnice
- biljke u manjim žardinjerama
Njima je tokom leta najteže da zadrže vlagu jer se zemlja brzo zagreva.
Dodatni saveti za balkonsko cveće
Iskusni baštovani preporučuju i sledeće:
- zalivanje rano ujutru ili predveče
- izbegavanje zalivanja po jakom suncu
- uklanjanje suvih cvetova i listova
- korišćenje saksija sa dobrom drenažom
- povremeno dodavanje prihrane za cvetnice
Komentari (0)