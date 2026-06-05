Kako prvi pravi letnji talasi stignu, vlasnici balkonskog cveća često se suočavaju sa istim problemom – zemlja u saksijama se brzo suši, a biljke počinju da vene i gube cvetne pupoljke. Posebno su ranjive viseće saksije koje tokom dana trpe direktno sunce i vetar.

I dok mnogi pokušavaju da reše problem čestim zalivanjem, iskusni baštovani poslednjih godina sve češće koriste jednostavan, ali efikasan trik koji pomaže zemlji da dugo zadrži vlagu. Najlepše je što za to nije potrebno ništa skupo – dovoljan je običan kuhinjski sunđer.

Tokom vrućih letnjih dana, manja saksijska biljka brzo gubi vodu, naročito: