Obeležavamo dan sveštenomučenika Antipa: Veruje se da mu se treba moliti da izlečenje svih bolesti, a naročito ove! Evo molitve za danas

Autor:  Teodora Tojagić

Slavi se 11. aprila po crkvenom, ili 24. aprila po gregorijanskom kalendaru

 

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju dan posvećen Sveštenomučeniku Antipu episkopu Pergamskom.

Spominje se u knjizi Otkrovenja kao "Antipa vjerni svedok moj (2, 13), koji bi ubijen kod vas, gđe živi sotona", t.j. u gradu Pergamu.

Žitelji ovoga grada življahu u mraku idolopoklonstva i u krajnjoj nečistoti; behu robovi strasti, opadači, nasilnici, krvosmešnici, rečju sluge satanske. I tu posred njih življaše Antipa "kao svetlost posred tame, kao ruža posred trnja, kao zlato posred blata". Dobrim i pravednim smatraše se onaj, ko bi nekoga hrišćanina uhvatio i ubio. Sva vera neznabožačka sastojala se u gatanju, u tumačenju snova, u služenju demonima i u krajnjem razvratu.

Ustrašeni od Antipe kao od ognja demoni se jave žrečevima u snu i ispovede, kako se oni boje Antipe, i kako moraju zbog njega da beže iz toga grada. Žrečevi dignu gomilu naroda protiv Antipe, i počnu ovoga istjazavati i nagoniti da se odrekne Hrista i pokloni idolima.

Kaže im Antipa:

"Kad se vaši takozvani bogovi, gospodari vasione, plaše mene, smrtnog čoveka, i moraju da beže iz ovoga grada, zar ne poznajete po tome da je sva vaša vera zabluda".

I još im govoraše svetitelj o veri Hristovoj, kao jedinoj istinitoj i spasonosnoj. No oni se razjariše kao zverovi i dovukoše starca Antipu pred hram Artemidin, pred kojim je stajao izliven vo od bronze. Usijaše vola ognjem, i baciše unutra slugu Božjega. Sv. Antipa, unutra u ognjenom volu, slavljaše Boga s blagodarnošću, kao negda Jona u kitu ili tri otroka u peći ognjenoj. I moljaše se Antipa za pastvu svoju i za sav svet sve dok mu se duša ne rastavi od trošnoga tela i ne uzleti među angele u Carstvo Hristovo.

Skonča u mukama i uvenča se slavom neuvelom 92. god.

Slavi se 11. aprila po crkvenom, ili 24. aprila po gregorijanskom kalendaru.

Veruje se da sveštenomučenik Antip pomaže svima kojii se leče od svih bolesti, naročito zubobolje.

Molitva

O, preslavni sveštenomučeniče Antipo i svim hrišćanima u bolesti brzi pomoćniče! Verujem svom dušom i svakom pomišlju da ti je Gospod podario da bolesne isceljuješ, nemoćnima zdravlje daruješ i oduzete krepiš. Stoga ti, kao blagodatnom iscelitelju bolnih, pritičem i ja nemoćni, i tvoju poštovanja dostojnu ikonu pobožno celivam moleći se: isprosi svojim zastupništvom kod Cara nebeskog za mene bolnog iscelenje od zubne bolesti koja me muči, pa iako sam nedostojan tebe, najmilostivijeg oca i neumornog zastupnika moga, ti podražavaj čovekoljublje Božije kroz moje obraćanje od rđavih dela ka dobrom življenju; učini me dostojnim zaštite tvoje, obilno ti darovanom blagodaću isceli rane i ozlede duše i tela moga, podari mi zdravlje i spasenje i u svemu dobro napredovanje, da bih se tako, tiho i bezmolvno poživevši u svakoj pobožnosti i čistoti, udostojio da sa svim Svetima proslavljam svesveto ime Oca i Sina i Svetoga duha. Amin.

Povezane vesti

NESTVARAN PRIZOR NA OBRONCIMA DIVČIBARA: Taorska vrela izviru iz pećine, ovako nešto se retko viđa
rina

NESTVARAN PRIZOR NA OBRONCIMA DIVČIBARA: Taorska vrela izviru iz pećine, ovako nešto se retko viđa

11:30 | 0
Oko testamenta Ive Andrića tuklo se pola Jugoslavije: Evo šta je u njemu tačno pisalo i ko je uzeo celo bogatstvo
vikipedija

Oko testamenta Ive Andrića tuklo se pola Jugoslavije: Evo šta je u njemu tačno pisalo i ko je uzeo celo bogatstvo

10:00 | 0
Zaboravićete na sve stare recepte kad probate ovu punjenu papriku: Niko joj neće naći manu, a jedna porcija je malo
Shutterstock

Zaboravićete na sve stare recepte kad probate ovu punjenu papriku: Niko joj neće naći manu, a jedna porcija je malo

08:30 | 0
Žene u Srbiji su poludele za njima, ogledaju se, bacaju pare: Ovde bunde koštaju 100 evra, a neke i 2.000 dinara!
Prinstcreen | Bajka sa buvljaka

Žene u Srbiji su poludele za njima, ogledaju se, bacaju pare: Ovde bunde koštaju 100 evra, a neke i 2.000 dinara!

17:00 | 0
Čarolija zapadne Srbije: Ovo su destinacije za pamćenje
Foto: Promo | Dmitry Sharomov

Čarolija zapadne Srbije: Ovo su destinacije za pamćenje

14:30 | 0
Prethodna vest Najukusniji ručak gotov za 15 minuta: Kašikare sa tikvicama i belim mesom su san snova i od danas vaš omiljeni recept
20:53 | 0
Sledeća vest Zaboravićete na sve stare recepte kad probate ovu punjenu papriku: Niko joj neće naći manu, a jedna porcija je malo
08:30 | 0

Najnovije

Najčitanije

1H

NESTVARAN PRIZOR NA OBRONCIMA DIVČIBARA: Taorska vrela izviru iz pećine, ovako nešto se retko viđa

2H

Oko testamenta Ive Andrića tuklo se pola Jugoslavije: Evo šta je u njemu tačno pisalo i ko je uzeo celo bogatstvo

4H

Zaboravićete na sve stare recepte kad probate ovu punjenu papriku: Niko joj neće naći manu, a jedna porcija je malo

5H

Obeležavamo dan sveštenomučenika Antipa: Veruje se da mu se treba moliti da izlečenje svih bolesti, a naročito ove! Evo molitve za danas

15H

Najukusniji ručak gotov za 15 minuta: Kašikare sa tikvicama i belim mesom su san snova i od danas vaš omiljeni recept

1D

I DANAS JE PRAZNIK! Kada ustanete obavezno ispoštujte jedan običaj - slavimo Svetog mučenika Terentija

1D

Kako da se pripremite za crkveno venčanje: Ova pitanja će vas zbuniti ako niste spremni

1D

Uštipci bez jaja tako ukusni da ćete ih spremati bar jednom nedeljno: Brzinski doručak koji se pojede očas posla

20H

Ako kupujete sir i ovo piše na pakovanju znači da ste kupili lažnjak koji je prepun štetnih materija: Jedete OTROV!

1D

Kako pametno isplanirati sadnju tokom maja, juna i jula: Cvetanje će trajati neprekidno, bez „praznih“ perioda

Vidi sve

Preporučujemo

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina
Foto: Shutterstock | Šaterstok

Cvet koji čuva kuću od zlih sila, cveta raskošno i do 15 godina

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči
FOTO:RINA

Ovo nije Bali - ovo je Srbija - nestvarna lepota na istoku: Ovaj vodopad je visok 7 metara, boja ostavlja bez reči

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji
shutterstock

Pospite mrvicu ovog praha oko paradajza: Rodiće duplo više, a plodovi će biti krupniji i mesnatiji

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu
Prinstcreen

“Imam verujte, veliki razlog”: Evo šta je prethodilo samoubistvu Branka Ćopića, njegova oproštajna poruka kida dušu

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime
Rina

Ovo selo leži na termalnom blagu, nazivaju ih još i čedovske banjice: Decenijama se meštani leče na ovim izvorima - voda vruća usred zime

